«Абрау-Дюрсо» ожидает роста цен на вина из-за снижения урожайности винограда

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Снижение урожайности винограда из-за непогоды является одним из факторов, который приведет к подорожанию вин «Абрау-Дюрсо» в последующие годы, в том числе — в 2025 году. Об этом сообщила генеральный директор компании Елена Зарицкая в ходе Российского винодельческого форума.
«С точки зрения урожайности. Поскольку у нас меньше ожидаемого урожайность, конечно, у нас будут ухудшения. Нам будет сложнее достичь тех финансовых показателей, на которые мы рассчитываем. Я думаю, что это один из факторов, которые будут влиять на подорожание продукции в последующие годы — и в 2025 в том числе», — заявила Зарицкая.
Она отметила, что также на рост цен на продукцию повлияет дорожающая бутылка и другие комплектующие, а также удорожание труда во всех регионах из-за дефицита трудовых ресурсов.
«Я думаю, что следующий год будет не легче, поскольку мы в некоторых наших регионах уже два года испытываем засуху. Вряд ли следующий год будет лучше намного, чем этот. Но надеемся, что мы преодолеем следующий год также успешно», — отметила гендиректор «Абрау-Дюрсо».
«Абрау-Дюрсо» — производитель игристых и тихих вин России. Компания представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», «Шеки Шараб» и другие. Также компания выпускает настойки, джины, водки, биттеры и коньяки. Основным акционером компании является семья специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова. С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже.
О форуме.
Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное винное мероприятие в России, которое объединяет на одной площадке всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Главная тема форума в 2024 году — «Вино России. Государственная поддержка и контроль. Вклад виноделия в российскую экономику и культуру». ТАСС — информационный партнер мероприятия.