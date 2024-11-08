«Абрау-Дюрсо» ожидает роста цен на вина из-за снижения урожайности винограда

«С точки зрения урожайности. Поскольку у нас меньше ожидаемого урожайность, конечно, у нас будут ухудшения. Нам будет сложнее достичь тех финансовых показателей, на которые мы рассчитываем. Я думаю, что это один из факторов, которые будут влиять на подорожание продукции в последующие годы — и в 2025 в том числе», — заявила Зарицкая.