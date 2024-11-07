Замглавы ФТС Сергей Шкляев: более трети товарооборота у нас с Китаем

На сегодняшний день перечень товаров, который утвержден постановлением правительства РФ от 7 декабря 2022 года № 2240, включает 65 товарных позиций. В 2024 году в него были включены пиво, крепкий алкоголь, парфюмерная косметика, обои, срезанные цветы, отдельные виды пальто и курток, кондитерские изделия и продукты, содержащие какао. Мы можем смело говорить о том, что эти категории товаров взаимозаменяемы на территории Российской Федерации. Поэтому данное повышение ставок пошлины точно не повлияло на социальную составляющую негативным образом, но при этом создало возможность таможенным органам уже сейчас взыскать дополнительно в бюджет более 30 млрд рублей. Это достаточно внушительный экономический эффект от такой ответной меры. Кроме того, дополнительно создаются условия для развития внутреннего производства таких категорий товаров.