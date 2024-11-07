Замглавы ФТС Сергей Шкляев: более трети товарооборота у нас с Китаем

— В этом году были приняты изменения по увеличению количества товарных позиций, которые облагаются таможенными пошлинами, а также дополнен порядок совершенствования таможенных операций. Насколько данные изменения отразились на эффективности деятельности службы?
— Давайте начнем с самого главного — любые изменения чем-то обоснованы. В данном случае повышение ставок пошлины было вызвано в первую очередь недружественными действиями со стороны США и примкнувших к ним стран Запада. Наши ответные действия были направлены исключительно на определенные категории товаров из этих недружественных стран.
На сегодняшний день перечень товаров, который утвержден постановлением правительства РФ от 7 декабря 2022 года № 2240, включает 65 товарных позиций. В 2024 году в него были включены пиво, крепкий алкоголь, парфюмерная косметика, обои, срезанные цветы, отдельные виды пальто и курток, кондитерские изделия и продукты, содержащие какао. Мы можем смело говорить о том, что эти категории товаров взаимозаменяемы на территории Российской Федерации. Поэтому данное повышение ставок пошлины точно не повлияло на социальную составляющую негативным образом, но при этом создало возможность таможенным органам уже сейчас взыскать дополнительно в бюджет более 30 млрд рублей. Это достаточно внушительный экономический эффект от такой ответной меры. Кроме того, дополнительно создаются условия для развития внутреннего производства таких категорий товаров.
— Какие меры принимаются для повышения эффективности контроля за перемещением товаров через границу, особенно в свете новых вызовов? Какие самые частые нарушения, связанные с незаконным перемещением товаров, были выявлены ФТС за последние два года? Какие товары наиболее часто пытались перевозить через границу РФ незаконно?
— По отдельным категориям товаров оперативными подразделениями таможенных органов за девять месяцев 2024 года возбуждено 1 475 уголовных дел, что практически соответствует показателям прошлого года. В целом работа таможенных органов в данном направлении системная, и действующий инструментарий позволяет эффективно бороться с особо опасными видами контрабанды. За девять месяцев 2024 года таможенными органами изъято из незаконного оборота 16,5 т наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ.
Также отмечается значительный рост преступлений, связанных с незаконным перемещением товаров, являющихся культурными ценностями. Количество преступлений по этим товарам увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.
— Что говорит вам бизнес насчет упрощения процедур импорта и экспорта?
— В последнее время мы с бизнесом активно обсуждали два направления. Первое связано с диспетчеризацией деклараций на товары (автоматическое распределение деклараций на товары между таможенными органами в соответствии с установленными критериями — прим. ТАСС). Второе — это обустройство и оборудование новых складов временного хранения. Это очень важный элемент. Автоматизация должна осуществляться не только на стороне ФТС, но и бизнес должен участвовать в этом процессе. Склады должны соответствовать современным реалиям совершения бизнес-процессов. Уже есть технологии, позволяющие автоматизированно обрабатывать продукцию, которая размещается на хранение.
Главными площадками взаимодействия с бизнесом являются Международный таможенный форум, Общественный совет и Экспертно-консультативный совет по реализации таможенной политики при ФТС России. Кроме того, мы на постоянной основе проводим семинары и круглые столы. ФТС открыта к диалогу. Если что-то меняется в правилах, мы оперативно информируем об этом бизнес-сообщество. Бизнес же, со своей стороны, активно участвует в обсуждении всех нововведений и изменений.
— Как внедрение цифровизации повлияло на разгрузку таможенных пунктов пропуска?
— Безусловно, сегодня одно из самых главных направлений деятельности Федеральной таможенной службы — обеспечение ускорения совершения таможенных операций. Не только при декларировании, но в первую очередь и при перемещении грузов через пункты пропуска. Мы исходим главным образом из изменения логистики. В настоящее время большая часть грузов перемещается морским видом транспорта, и ему уделяется отдельное внимание.
Здесь я хочу сделать акцент на нашем сотрудничестве с главным таможенным управлением Китайской Народной Республики. Наши коллеги — это была их инициатива — внедряют механизм «единого окна», который включает в себя обмен информацией, касающейся разрешительных и коммерческих документов, а также данными о формах проведенного контроля.
На последних встречах в рамках подкомиссии по таможенному сотрудничеству российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств мы как раз обсуждали возможность интеграции информации между их [КНР] системой «единое окно» и нашей информационной системой в морских пунктах пропуска, что позволит обеспечить сокращение времени проведения таможенных операций.
Это достаточно перспективное направление, оно сейчас находится на стадии широкого обсуждения с нашими коллегами из Китая. В 2025 году мы планируем выйти на заключение отдельных соглашений, направленных непосредственно на обмен информацией.
Еще одна важная задача, которая была поставлена президентом РФ, — обеспечить на автомобильных пунктах пропуска скорость таможенных операций в отношении безрисковых поставок в рамках 10 минут. Это возможно за счет автоматизации всех бизнес-процессов. В настоящее время проводится тестирование новой интегрированной системы пункта пропуска, которая включает систему автоматического считывания номеров транспортных средств на весогабаритном контроле. Система привязывает к номеру транспортного средства конкретные товарные поставки.
Следующий элемент этой глобальной интегрированной системы контроля — использование портальных ИДК (инспекционно-досмотровый комплекс — прим. ТАСС). Они позволяют проверить транспортное средство без его остановки, что значительно увеличивает охват проверенных транспортных средств. Кроме того, сегодня ФТС проводит обновление имеющегося парка мобильных ИДК, и в конце текущего — начале следующего года ожидается поступление 11 новых комплексов. Это мобильные ИДК российского производства.
Мы постоянно находимся в диалоге с разработчиками, показываем, какие были выявлены недостатки, чтобы максимально быстро их устранить и повысить качество работы мобильных ИДК. Дополнительно осуществляются мероприятия по закупке еще семи мобильных ИДК с их поставкой в следующем году.
Также отмечу, что еще одним способом ускорения таможенных операций в пунктах пропуска является перевод взаимодействия таможни и бизнеса в рамках транзитных перевозок полностью в цифровой формат. К примеру, уровень автоматической регистрации транзитных деклараций составляет порядка 80%, и нам есть к чему стремиться.
В целом комплекс проводимых мероприятий позволит достичь поставленных президентом РФ показателей.
— Удалось ли приблизиться к исполнению планового задания по перечислению в бюджет на 2024 год, которое составляет 7 трлн рублей?
— Если быть точным, то 7 трлн 419,7 млрд рублей. Это серьезные цифры, 21% всех доходов федерального бюджета. На сегодняшний день таможенная служба максимально использует комплекс мер, направленных на достижение и выполнение поставленной задачи. За девять месяцев 2024 года мы уже перечислили 5 трлн 84 млрд рублей. Это на 11,5% (свыше 500 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ФТС показывает хорошие результаты как при декларировании, так и на этапе после выпуска товара. Но очень важно отметить, что есть и макроэкономические характеристики, которые влияют на достижение этого показателя. ФТС предпримет все усилия для выполнения планового задания с учетом текущей тенденции.
— Не могли бы вы дать прогноз по экспорту товаров из РФ на 2024 год?
— ФТС этот показатель не прогнозирует, но, исходя из текущих трендов, мы видим, что идем на уровне прошлого года. За девять месяцев 2024 года снижение составило 2%, но это абсолютно сопоставимые цифры, вопрос работы нескольких дней.
— За последнее время увеличился товарооборот России и Китая, какие есть ожидания по показателям на конец 2024 года?
— Китай уже многие годы является крупнейшим торговым партнером России, и на сегодняшний день более трети товарооборота у нас именно с Китаем. По итогам девяти месяцев этого года рост товарооборота составил 4%.
— Каким ожидается сальдо торгового баланса за 2024 год?
— Сальдо торгового баланса у нас положительное, и по итогам девяти месяцев оно составляет более 10 трлн рублей. Отмечу, что деятельность ФТС направлена на максимальное содействие и обеспечение поступательного развития российской экономики путем внедрения новых современных инструментов, в том числе информационных систем и подходов. Это помогает создать ту атмосферу, которая в непростых геополитических условиях позволяет бизнесу осуществлять свою деятельность на достаточно высоком уровне.