Японский производитель машин уволит тысячи работников

Японский автопроизводитель уже около восьми месяцев реализует план по восстановлению бизнеса, однако вынужден пересматривать стратегию. С начала 2024 года Nissan снизил целевой показатель производства на 50 тысяч единиц, до 3,65 миллиона автомобилей, но с учетом того, что с апреля по сентябрь мировые продажи упали почти на четыре процента, до 1,6 миллиона, достичь и этого показателя может быть непросто.