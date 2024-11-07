Wildberries запустила сеть заправок

АЗС находятся на территории логистических центров Wildberries. Водителям нужно просканировать QR-код с заправочной станции в приложении WB Drive. Оплату можно провести бесконтактно через приложение или с помощью топливной карты компании. Уточняется, что для водителей «предусмотрены более выгодные условия заправки», что должно помочь снизить расходы на логистику.
Обсуждается возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов. За развитие АЗС отвечает департамент транспортной логистики во главе с Орханом Мусайевым. «Собственные АЗС — часть стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо», — говорится в пресс-релизе (цитата по РБК).
Wildberries в июне объявила об объединении с ГК Russ. Они создали совместное предприятие РВБ, в котором 65% перешло ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стинн» (бенефициарами являются владельцы ГК Russ братья Леван и Роберт Мирзояны). Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук выступил против сделки. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что ее бывший муж и его команда лишили компанию 37 млрд руб. В октябре группа Russ передала активы в объединенную компанию. Роспатент зарегистрировал права РВБ на товарные знаки Wildberries.
О развитии ситуации — в публикации «Ъ FM» «У Wildberries складируются претензии».