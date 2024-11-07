Wildberries запустила сеть заправок

АЗС находятся на территории логистических центров Wildberries. Водителям нужно просканировать QR-код с заправочной станции в приложении WB Drive. Оплату можно провести бесконтактно через приложение или с помощью топливной карты компании. Уточняется, что для водителей «предусмотрены более выгодные условия заправки», что должно помочь снизить расходы на логистику.