ВТБ отметил рост сбережений россиян в банках на 19% за 10 месяцев

В пресс-службе также отметили, что прирост привлеченных ВТБ средств в национальной валюте составил с начала года около 2,4 трлн рублей. «Драйвером роста выступили срочные депозиты, портфель которых по итогам октября превысил 6,2 трлн рублей, увеличившись почти на 2 трлн. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам: за 10 месяцев их объем в банке вырос на 418 млрд. В результате общий объем портфеля розничных сбережений ВТБ вырос более чем на треть и приблизился к 9,3 трлн рублей», — подчеркнули в банке.