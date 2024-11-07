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ВТБ отметил рост сбережений россиян в банках на 19% за 10 месяцев

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Классические сбережения (в их числе вклады и счета) россиян в банках РФ за январь — октябрь 2024 года увеличились по сравнению с таким же периодом годом ранее, по оценке ВТБ, на 19% и превысил 49 трлн рублей. Драйвером роста являются высокие ставки по рублевым вкладам, сообщает пресс-служба банка.

Источник: РИА "Новости"

«По оценке ВТБ, по итогам 10 месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырос не менее чем на 19% и превысил 49 трлн рублей. На фоне рекордно высоких ставок сбережения в рублях занимают подавляющую часть розничных пассивов», — говорится в сообщении.

По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, до конца 2024 года рублевый портфель на рынке вырастет на 29%, что станет новым рекордом для России.

В пресс-службе также отметили, что прирост привлеченных ВТБ средств в национальной валюте составил с начала года около 2,4 трлн рублей. «Драйвером роста выступили срочные депозиты, портфель которых по итогам октября превысил 6,2 трлн рублей, увеличившись почти на 2 трлн. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам: за 10 месяцев их объем в банке вырос на 418 млрд. В результате общий объем портфеля розничных сбережений ВТБ вырос более чем на треть и приблизился к 9,3 трлн рублей», — подчеркнули в банке.