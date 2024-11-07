Ведущий российский производитель индейки ограничил поставки в торговые сети

Группа «Дамате», крупнейший в России производитель индейки, уведомила торговые сети о снижении объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 года. Об этом стало известно из письма компании, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность текста подтвердили знакомые с эго содержанием источники.