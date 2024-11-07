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Ведущий российский производитель индейки ограничил поставки в торговые сети

Группа «Дамате», крупнейший в России производитель индейки, уведомила торговые сети о снижении объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 года. Об этом стало известно из письма компании, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность текста подтвердили знакомые с эго содержанием источники.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В письме сообщается, что с 11 сентября предприятие «Индюшкин двор» в Ростовской области приостановило работу площадки для откорма. Производственный процесс индейки охватывает этапы инкубации, подращивания и откорма.

Компания указывает, что из-за повреждения системы обеспечения микроклимата на площадках откорма в Ростовской области пришлось «экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку». Это привело к сокращению плановых объемов выпуска охлажденного мяса индейки в IV квартале 2024 года на предприятии «Индюшкин двор».

По заявлению генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистров, в текущем году спрос на индейку растет. По словам эксперта, пик продаж птицы, по традиции приходится на предновогодние недели.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».