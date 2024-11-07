В России стали производить больше вина

Между тем общие объемы выпуска алкогольной продукции в стране за период с января по октябрь сократились. Снижение составило 0,5%. Всего за это время было произведено 151,21 млн декалитров алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.