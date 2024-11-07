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В России стали производить больше вина

Производство ликерных вин в России по итогам января — октября подскочило на 42,4% и достигло 974,4 тыс. декалитров. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля.

Источник: Комсомольская правда

Выпуск игристых вин за 10 месяцев увеличился на 25%, до 13,48 млн декалитров. В то же время производство виноградных вин выросло на 9,3% и составило 27,13 млн декалитров.

Между тем общие объемы выпуска алкогольной продукции в стране за период с января по октябрь сократились. Снижение составило 0,5%. Всего за это время было произведено 151,21 млн декалитров алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

В этом году Грузия побила рекорд по экспорту вина в Россию. Поставки за девять месяцев достигли $146,9 млн (+14%).