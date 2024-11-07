В России рухнул спрос на строящееся жилье

По ее словам, больше всего спрос обвалился в Тыве (-84%), Рязанской (-78%) и Пензенской областях (-77%). Меньше всего потери были в Дагестане (-42%), Архангельской области (-43%) и Забайкальском крае (-47%).
Эксперт напомнила, что после отмены программы массовой льготной ипотеки спрос на жилищные кредиты в целом снизился на 53%. При этом, спрос на готовое жилье, включая вторичную недвижимость и введенные в эксплуатацию дома, сократился менее резко.
По мнению Ольги Гусевой, в России могут появиться новые льготные программы. Их введут, скорее всего, для отдельных регионов или групп населения.
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