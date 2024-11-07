Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России рухнул спрос на строящееся жилье

Число ипотек, которые россияне берут на покупку строящегося жилья под договоры долевого участия, в сентябре упало на 67% по сравнению с июлем. Об этом «Газете.Ru» сообщила генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, больше всего спрос обвалился в Тыве (-84%), Рязанской (-78%) и Пензенской областях (-77%). Меньше всего потери были в Дагестане (-42%), Архангельской области (-43%) и Забайкальском крае (-47%).

Эксперт напомнила, что после отмены программы массовой льготной ипотеки спрос на жилищные кредиты в целом снизился на 53%. При этом, спрос на готовое жилье, включая вторичную недвижимость и введенные в эксплуатацию дома, сократился менее резко.

По мнению Ольги Гусевой, в России могут появиться новые льготные программы. Их введут, скорее всего, для отдельных регионов или групп населения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».