В Госдуме раскрыли сценарий снижения ключевой ставки на примере Турции

Напомним, по данным на июнь инфляция в Турции достигла рекорда 2022 года, разогнавшись до 75,45% в годовом выражении, а к началу октября снизилась до 49,38% годовых. МВФ прогнозирует по итогам года замедление инфляции до 43%, этот показатель опустился ниже 50% впервые более чем за год.