В дело молодых: работающих подростков в России стало на 40% больше

В России всё чаще стали брать на работу несовершеннолетних. Число занятых в экономике молодых людей 15−17 лет выросло на 40%, до 87 тыс., в 2023 году, следует из опубликованного в сентябре доклада Минтруда (есть у «Известий»). В основном подростки трудятся в сельском хозяйстве, а также в сферах обслуживания и торговли. Причины такого тренда — в дефиците кадров и росте зарплат, при этом организации специально создают вакансии с частичной занятостью для молодых людей. Эксперты отмечают, что подростки — это существенный резерв для экономики в условиях рекордно низкой безработицы. При каких условиях несовершеннолетние могут устроиться на работу — в материале «Известий».
Берут ли на работу несовершеннолетних
Число работающих людей в возрасте 15−17 лет выросло до 86,7 тыс. в 2023 году. Это следует из наиболее актуального доклада Минтруда о положении детей и семей. Для сравнения, в 2022 и 2021 годах работало гораздо меньше людей младше 18 лет: их число не менялось и в эти годы составляло по 61,6 тыс.
Больше всего несовершеннолетних трудится в сельском и лесном хозяйстве (30,1 тыс.), отмечается в докладе. Также их привлекают в качестве низкоквалифицированных работников (26,3 тыс.), однако в документе не говорится, по каким именно специальностям. Кроме того, 17,3 тыс. подростков заняты в сфере обслуживания и торговли.
В основном несовершеннолетние трудоустраиваются в каникулярное время, уточнили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.
— Подработка позволяет молодым людям попробовать себя, посмотреть на практике на работу различных организаций, выбрать интересное направление и получить первые практические навыки, — сказали там.
В РФ подростки действительно нередко работают в сельском хозяйстве — фермеры всё больше готовы их принимать, подтвердила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Учитывая сезонность этой отрасли, молодежь, свободная от учебы в летнее время, имеет возможность потрудиться и заработать.
В целом, как следует из доклада, численность рабочей силы (количество людей, готовых работать по найму и находящихся в поисках места) среди несовершеннолетних составила 104,9 тыс. человек в 2023 году. Для сравнения, в 2022-м и 2021-м она была 81,3 тыс. и 87,9 тыс. соответственно — то есть меньше молодых людей были в поисках заработка.
Почему работающих подростков стало больше
Тенденция сохраняется и в этом году, поскольку рынок испытывает серьезную нехватку кадров, отметил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Это вынуждает работодателей более активно обращать внимание на молодых людей, даже осознавая их низкий уровень квалификации, сказал он.
Компании вынуждены создавать рабочие места, предполагающие частичную занятость и гибкий график специально под молодежь, сказал ведущий научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
Также влияет и желание подростков иметь собственные средства, отметил Александр Сафонов. При этом работать становится выгодно: в экономике опережающими темпами растут зарплаты. За первую половину 2024-го, по данным Росстата, в среднем они уже увеличились на 18% в годовом выражении — до 83,5 тыс. рублей.
Власти также поддерживают интеграцию молодых людей в экономику. В 2021 году правительство приняло программу содействия молодежной занятости, рассчитанную до 2030-го. Она содержит в том числе раздел по трудоустройству несовершеннолетних граждан, напомнили «Известиям» в Минтруде.
В прошлом году власти упростили найм подростков старше 14 лет. Им разрешили устраиваться на работу без обязательного согласия органов опеки. Теперь требуется только одобрение одного из родителей или законного представителя.
В России проживает больше 6 млн человек в возрасте от 15 до 17 лет, при этом трудится из них лишь чуть больше 1%, отметила Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Г. В. Плеханова. По ее словам, это очень мало по сравнению с другими странами. Например, в США, по данным американского министерства труда, около 37% подростков в возрасте от 16 до 19 лет имели работу или искали ее в 2023-м.
Несовершеннолетние — существенный резерв рабочей силы в условиях возрастающего дефицита кадров при рекордно низкой безработице в 2,4%, резюмировала Людмила Иванова-Швец.
Каковы требования при трудоустройстве подростков
В то же время эксперт также признала, что существует проблема трудоустройства подростков. Есть ограничения со стороны законодательства и компаний — не все из них готовы нанимать молодых, поскольку законодательство предъявляет ряд требований.
В Минтруде напомнили, что в соответствии с Трудовым кодексом принять на работу можно подростка, достигшего 16 лет. Есть и несколько исключений. В частности, закон разрешает принимать 15-летних на легкую работу в свободное от учебы время, но она не должна вредить здоровью. До 14 лет разрешается трудиться только в кинематографе, театре, цирке и спорте. Согласие родителей и органов опеки в этом случае обязательно.
Продолжительность рабочей недели для молодых людей до 16 лет должна быть не более 24 часов, а для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов. Если несовершеннолетние обучаются в образовательных учреждениях, то количество рабочих часов не может быть больше 12 в неделю (для тех, кто моложе 16 лет) и 17,5 часа для подростков от 16 до 18 лет.
— Кроме того, сами подростки не всегда активны в поиске работы, учитывая, что на низкоквалифицированных местах зарплата самая скромная, — подытожила Людмила Иванова-Швец.
Тем не менее, как писали ранее «Известия», число школьников в возрасте от 14 до 18 лет, которые разместили или обновили свои резюме, в начале 2024-го выросло на 15%.