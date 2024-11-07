В дело молодых: работающих подростков в России стало на 40% больше

В России проживает больше 6 млн человек в возрасте от 15 до 17 лет, при этом трудится из них лишь чуть больше 1%, отметила Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Г. В. Плеханова. По ее словам, это очень мало по сравнению с другими странами. Например, в США, по данным американского министерства труда, около 37% подростков в возрасте от 16 до 19 лет имели работу или искали ее в 2023-м.