Тока этого мало: как вырастут тарифы на электроэнергию с января

С 2025 года в России начнут действовать дифференцированные тарифы потребления электричества. В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» убеждены: мера необходима, она позволит отсечь от льготного обеспечения тех физлиц, которые не имеют права пользоваться электроэнергией по сниженной цене. При этом нововведение не особо повлияет на деятельность майнинга в квартирах, для первого диапазона установлен большой объем, в который вполне могут уложиться «добытчики» криптовалют, считают в ОС Минстроя РФ. Подробности — в материале «Известий».
Рост тарифов на электроэнергию в 2025 году
На дифференцированные тарифы перешли уже 73 региона России. Лимиты были утверждены правительством в ноябрьском постановлении № 1469. Новый механизм разработан, чтобы решить проблему несправедливого ценообразования, когда значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам населения в коммерческих целях, в том числе для серого майнинга. Кроме того, потребление электроэнергии сверх нормы оказывает повышенную нагрузку на сети и линии электропередачи. Принятый документ вводит прозрачную систему контроля и помогает присечь превышение предельных уровней перекрестного субсидирования в регионах, объясняют в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Теперь пороговые значения потребления электроэнергии регламентируют каждый тариф в отдельности. Первый уровень будет ограничен 3900 кВт/ч в месяц. Второй составит от 3900 до 6000 кВт/ч в месяц, всё что выше, отнесено к третьему диапазону.
Кроме того, ФАС разработала и специальное тарифное меню, которое соответствует каждому диапазону потребления. Первый уровень — льготный (цену на электричество установят согласно предельным показателям для каждого региона и будут ежегодно индексировать). Для второго уровня стоимость будет не ниже экономически обоснованного показателя, а для третьего цена не ниже тарифов для коммерческих потребителей на низком уровне напряжения (220−380В).
Вице-президент Ассоциации малой энергетики Валерий Жихарев отмечает, что от региона к региону стоимость за электроэнергию может быть разная, но в целом прирост платежа по второму тарифу может составить порядка 25−50%. Для третьего уровня платеж увеличится еще больше — до 1,5−2 раз.
Новое постановление правительства должно учитываться региональными регуляторами при установлении тарифов на 2025 год. В ассоциации «НП Совет рынка» подчеркивают, что в постановлении зафиксированы максимальные уровни потребления, а какое именно значение внутри этих пределов будет установлено в конкретном регионе, зависит от субъектов.
Директор Центра исследований в электроэнергетике ИЭиРИО НИУ ВШЭ Сергей Сасим пояснил, что дифференциация может не вводиться в регионах, где:
— действует социальная норма потребления;— утвержден график сокращения перекрестного субсидирования (ПС);— нет превышения предельного значения ПС, установленного в Основах ценообразования.
Перекрестное субсидирование — это вид дискриминации, при которой заниженный уровень тарифов для одной категории потребителей компенсируется увеличением тарифов для других. На сегодняшний день ее объем превышает 300 млрд рублей при установленном ограничении в 241 млрд. Источник «Известий» в ФАС сообщил, что часть регионов пока не планирует переходить на дифференциацию (например, Москва), «потому что считают свои тарифы экономически обоснованными».
Какие льготы возможны, как платить меньше
Руководитель рабочей группы «Умный дом» общественного совета при Минстрое России Татьяна Вепрецкая отмечает, что в среднем двухкомнатная квартира расходует 200−250 кВт/ч в месяц, дома с электроотоплением — от 400 кВт/ч. Всё это попадает в границы первого диапазона (до 3900 кВт/ч в месяц).
— Расходы обычных жильцов с введением новых тарифом вряд ли изменятся. Они нужны, чтобы уйти от перекрестного субсидирования между населением и бизнесом, — разъясняет эксперт.
По ее словам, даже некоторые майнеры должны уложиться в рамки первого диапазона, поскольку он достаточно широкий.
— В большей степени январские изменения затронут производственные предприятия, где энергопотребление значительно выше, — отмечает Татьяна Вепрецкая. — Это будет стимулировать их переходить на энергоэффективные технологии или альтернативные источники, включая возобновляемую энергию.
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова также считает, что обычные потребители продолжат платить по льготному тарифу. Она отмечает, что федеральные и региональные льготники могут сэкономить на электроэнергии, используя господдержку.
К ним относятся ветераны войны и труда, участники/инвалиды ВОВ, участники/инвалиды боевых действий, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, инвалиды, блокадники, труженики тыла и другие. Всем им положена компенсация расходов на ЖКУ, включая электроэнергию.
Также на субсидии могут рассчитывать россияне, которые тратят на оплату ЖКУ более 22% дохода, напоминает Ирина Блинкова.
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков напоминает, что, если у человека есть долги по коммуналке и они подпадают под социальную поддержку, ее стоит оформить.
По словам эксперта, энергетические предприятия ищут способ получить необходимые средства для текущей деятельности и реновации сетей, не поднимая тарифы слишком резко и не нагружая малоимущие домохозяйства. Андрей Широков добавляет, что износ у электросистем высокий, и для их реновации нужны инвестиции.
В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» отмечают, что сегодня в регионах становится всё больше недобросовестных предпринимателей. Они подключаются по серой схеме и потребляют электроэнергию в близких к промышленным масштабах (мини-цеха, серые майнеры). Так же ведут себя и очень крупные домохозяйства с элементами роскоши — подогреваемыми бассейнами, собственными пляжами и садовыми дорожками.
Они оплачивают свои расходы по сниженным тарифам, которые предназначены для обычных граждан, и тем самым перекладывают заметную часть своих трат на бюджет и промышленность.
— Надо понимать, что финансовые ресурсы для субсидий ограничены, а значит, недобросовестные предприниматели и обеспеченные домохозяйства фактически отнимают эти льготы у тех, кому они действительно необходимы, — сетуют в «Сообществе потребителей энергии».
По оценкам ассоциации, сегодня доля таких «предпринимателей» и домохозяйств составляет 2−5%, но потребляют они в разы больше, а значит, получают от регионов заметные суммы субсидий.
Небольшие слесарные, металло- и деревообрабатывающие мастерские в сараях, банные комплексы, особняки с электрообогревом дорожек и парковок станут главными «проигравшими» от новой тарифной сетки.
Руководитель проекта направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Игорь Колесников напомнил, что сейчас приравненными к населению категориями потребителей являются:
исполнители коммунальных услуг, гарантирующие поставщики, энергосбытовые и энергоснабжающие организации, приобретающие электричество для дальнейшей продажи.
Сергей Сасим из НИУ ВШЭ поясняет, что тарифы для населения формируются из трех составляющих: цены покупки электроэнергии, тарифа на ее передачу и сбытовой надбавки.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков подытоживает: введение дифтарифов станет большим благом для обычных граждан и будет направлено, в частности, против майнеров, которые не регистрируются как юрлица. А в последнее время их становится всё больше, подчеркивает эксперт.