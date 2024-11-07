Стоимость яиц в СССР: динамика цен и причины дефицита

Россия в 2023 году произвела 46,6 миллиарда штук куриных яиц против 46,1 миллиарда штук в 2022 году. Об этом в ходе заседания аграрного комитета Госдумы в феврале 2024 года заявил статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов. По его словам, объем производства достиг максимума, начиная с 90-х годов.
Однако рост производства «самого доступного животного белка» не помешал росту цен на продукт в конце прошлого 2023 года: в части магазинов стоимость десятка яиц перевалила за двести рублей, а в некоторых торговых сетях товар на какое-то время исчез с полок. В начале 2024 года ситуация с поставками стабилизировалась и цены начали снижаться. Сейчас, в ноябре, россиян уже волнует стоимость сливочного масла.
Производство яиц в СССР
В советский период объем производства яиц опережал Российскую Федерацию и Российскую империю. После окончания Великой Отечественной войны в РСФСР производство яиц возросло с 2,9 миллиарда штук в 1946 году до 4,9 миллиарда штук в 1989 году. В Российской империи в границах РСФСР в 1913 году было произведено 7,1 миллиарда штук.
Птицефабрики в СССР имели большую рентабельность. Согласно приблизительным подсчетам, их прибыль могла достигать тысячи процентов.
В 1960 году большую часть производства яиц в Советском союзе (примерно 22 миллиарда штук), обеспечивали частные хозяйства. В 80-х годах первенство перешло к государственным птицефабрикам: они выпускали свыше 50 миллиардов штук в год.
Кроме того, ценность утки, гуся или индейки на рынке и в хозяйстве была выше курицы. Их яйца уходили на воспроизводство поголовья.
Сбор яиц с населения
В Советском союзе действовало Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 13.03.1941 «Об обязательной поставке яиц государству». Согласно ему, каждый колхозный и совхозный двор ежегодно должен был сдавать установленное в конкретном регионе количество яиц.
- Так в Ростовской области, Краснодаре, Крыму, Кабардино-Балкарии и Украинской ССР оно составляло 150 штук.
- В Поволжье, Татарстане, Алтае, Западной Сибири — 100 штук.
- На Кавказе, Урале и в Сибири — 75 штук.
- В Московской и Ленинградской областях, а также в Бурятии — 50 штук.
- На Дальнем Востоке, в Средней Азии и Восточной Сибири — 30 штук.
Колхозы и совхозы также были обязаны сдавать яйца. Количество определялось в зависимости от занимаемой ими площади земель (с каждого гектара). Так, в южных регионах СССР брали 15 яиц с гектара, в Центральной части — 10, в Западной Сибири и на Северном Кавказе — семь, в Поволжье и Закавказье — пять, в Хабаровской области, Туркменистане, Узбекистане, Иркутской области и Бурятии — три.
Для частных хозяйств требования были выше. В зависимости от региона каждое хозяйство должно было сдавать от 40 до 200 яиц.
При этом имелась возможность сдачи вместо куриных яиц живых уток, гусей и индюшек. Например, гусь весом 600 грамм или индейка весом 400 грамм оценивались как десяток куриных яиц.
4 июля 1957 года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление «Об отмене обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих». При этом в 1958 году для колхозов и совхозов была введена контрактация.
Стоимость, стандарты и потребление
Цена десятка яиц в СССР зависела от категории и свежести. Она держалась в диапазоне от 80 копеек до 1,3 рубля.
Имелось три категории яиц: отборные (весом не менее 65 граммов), первой категории (не менее 55 граммов) и второй категории (45 граммов). Как правило, в продаже встречалась последняя категория, стоившая 80 копеек.
По критерию свежести выделялись диетическое и столовое яйцо. По стандартам, первому виду могло быть не более семи суток, не считая даты, когда яйцо было снесено. Второму виду могло быть не более 25 суток в условиях хранения при комнатной температуре либо не более 120 суток при хранении в холодильнике. Таким образом, по прошествии семи суток диетическое яйцо автоматически переходило в категорию столового.
В 1960 году в СССР скорректировали рекомендации по здоровому питанию и установили, что при оптимальном рационе человеку требуется одно яйцо в день, то есть 365 штук в течение года. Однако люди не достигали этой нормы. Фактическое ежегодное потребление яиц в стране в среднем составляло 306 штук в год.
Отметим, что продуктовая корзина или прожиточный минимум 90-х годов предусматривал норму в два раза ниже — 151 яйцо в год.
Дефицит и его восполнение
В Советском союзе наблюдался высокий спрос на яйца, поэтому их не хватало в свободной продаже. Кроме того, часть яиц уходила на предприятия общественного питания, в кондитерские производства, а также на изготовление яичного порошка.
Власти пытались решать данную проблему путем ввоза яиц из-за рубежа. Импорт был довольно ограничен и не оказывал сильного влияния на советскую экономику. Например, в 1980 году общий объем импортных яиц составил 737 миллионов штук (в том числе 225,5 млн — из Финляндии, 210 млн — из Польши, 177 млн — из Болгарии, 110 млн — из Венгрии).
Что касается цен, то заграничные яйца продавались по цене от 90 копеек за десяток.
Главная проблема — упаковка
Упаковка яиц в СССР являлась проблемой. На производстве их складывали в большие деревянные ящики, а слои пересыпали стружкой из дерева. При этом на контейнеры наносили маркировку «Осторожно. Хрупкое. Крюками не брать!». В розничной торговле яйца укладывали в картонные коробки с перегородками. Оба вида тары были не очень надежными и приводили к бою продукции.
В 70-х годах СССР начал перенимать технологию упаковки яиц у Запада. Первая партия известных и по сей день ячеистых поддонов была закуплена датской фирмы Hartmann. Затем было закуплено семь производственных линий по изготовлению этой тары.
Однако проблема с упаковкой оставалась нерешенной вплоть до распада СССР. Магазины были обязаны возвращать не менее 90% поддонов производителям.
Покупатели, как правило, складывали яйца в полиэтиленовые пакеты и старались в целости доставить продукт до дома. Сделать это во время поездки в переполненном общественном транспорте было проблематично. Возникшая ситуация породила множество анекдотов о том, как человек едет с десятком яиц в переполненном трамвае, троллейбусе или автобусе.
Магазины предлагали специальные корзинки для яиц из металлической сетки с ручками. Они были особенно удобны при покупке сразу большого количества яиц.
Кроме того, в продаже имелись пластиковые контейнеры для яиц с застежкой и ручкой для переноски.
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