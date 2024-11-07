Стоимость яиц в СССР: динамика цен и причины дефицита

Колхозы и совхозы также были обязаны сдавать яйца. Количество определялось в зависимости от занимаемой ими площади земель (с каждого гектара). Так, в южных регионах СССР брали 15 яиц с гектара, в Центральной части — 10, в Западной Сибири и на Северном Кавказе — семь, в Поволжье и Закавказье — пять, в Хабаровской области, Туркменистане, Узбекистане, Иркутской области и Бурятии — три.