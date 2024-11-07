Россияне оценили, что лучше — покупка или аренда квартиры

Согласно опросу, каждый третий россиянин (36%) тратит на аренду квартиры от 20 до 30% дохода семьи. У 17% опрошенных аренда занимает менее 10% бюджета, в то время как 12% респондентов сообщили, что аренда обходится им в 30−40% семейного дохода. Для 8% опрошенных эта доля превышает 50%.