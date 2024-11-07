Россиянам рассказали, как уменьшить расходы на ремонт в квартире до 50%

«Покупка материалов на распродажах или со скидкой. Ремонтные компании, если вы решили воспользоваться их услугами, зачастую делают скидки до 20% за счет оптовых закупок. Если доверить весь ремонт бригаде выходит для вас слишком дорого, можно попробовать сделать некоторые работы своими силами при наличии соответствующих навыков. В целях экономии можно отказаться и от дизайн-проекта, так как он увеличит расходы ориентировочно на 15−20%», — отметил Федор Васильев.