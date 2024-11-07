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Россиянам перечислили продукты к новогоднему столу, которые стоит закупить заранее

В интервью NEWS.ru диетолог-нутрициолог Ирина Писарева посоветовала уже сейчас приобрести к новогоднему столу замороженные овощи, а также картофель, морковь, лук и другие продукты длительного хранения.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Овощи и фрукты лучше покупать ближе к дате, чтобы они не испортились. За исключением, конечно, моркови, картофеля и лука, которые могут длительно храниться. Зеленый горошек, например, можно взять не законсервированный, а замороженный, свежий. Тогда его можно купить даже сейчас, положить в морозильник, и он прекрасно пролежит до Нового года», — считает эксперт.

По уточнению диетолога, заранее купленные продукты из мяса необходимо хранить в глубокозамороженном виде. Перед приготовлением такое мясо нужно разморозить в холодильной камере, а не при комнатной температуре, обратила внимание специалист.

«Я бы не рекомендовала закупаться впрок продуктами для новогоднего стола, тем более консервами и овощами. Если заблаговременно покупать мясные продукты, то их тогда нужно отправлять в глубокую заморозку и перед приготовлением размораживать в холодильнике при не слишком теплой температуре. Что касается консервов, то их в целом не стоит употреблять очень часто», — отметила Ирина Писарева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».