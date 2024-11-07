Россиянам перечислили продукты к новогоднему столу, которые стоит закупить заранее

«Овощи и фрукты лучше покупать ближе к дате, чтобы они не испортились. За исключением, конечно, моркови, картофеля и лука, которые могут длительно храниться. Зеленый горошек, например, можно взять не законсервированный, а замороженный, свежий. Тогда его можно купить даже сейчас, положить в морозильник, и он прекрасно пролежит до Нового года», — считает эксперт.
По уточнению диетолога, заранее купленные продукты из мяса необходимо хранить в глубокозамороженном виде. Перед приготовлением такое мясо нужно разморозить в холодильной камере, а не при комнатной температуре, обратила внимание специалист.
«Я бы не рекомендовала закупаться впрок продуктами для новогоднего стола, тем более консервами и овощами. Если заблаговременно покупать мясные продукты, то их тогда нужно отправлять в глубокую заморозку и перед приготовлением размораживать в холодильнике при не слишком теплой температуре. Что касается консервов, то их в целом не стоит употреблять очень часто», — отметила Ирина Писарева.
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