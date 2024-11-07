Россиянам перечислили продукты к новогоднему столу, которые стоит закупить заранее

«Овощи и фрукты лучше покупать ближе к дате, чтобы они не испортились. За исключением, конечно, моркови, картофеля и лука, которые могут длительно храниться. Зеленый горошек, например, можно взять не законсервированный, а замороженный, свежий. Тогда его можно купить даже сейчас, положить в морозильник, и он прекрасно пролежит до Нового года», — считает эксперт.