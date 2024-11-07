Россиянам объяснили, стоит ли покупать квартиры с непогашенной ипотекой

Первый предусматривает использование банка-залогодержателя. Этот способ является самым распространенным и надежным, так как всю сделку контролирует кредитная организация. Продавец находит покупателя с уже имеющейся на руках суммой или готового взять ипотечный кредит в том же банке. Стороны согласуют с кредитной организацией схему сделки. Покупатель в момент продажи погашает кредит полностью при наличии достаточной суммы или фактически получает статус заемщика вместо продавца. Последнему выплачивают на руки сумму за вычетом кредита. Покупатель же становится плательщиком по кредиту.