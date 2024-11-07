Патрушев поддержал увеличение пошлины на вино из недружественных стран

«Это нам позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства. Поэтому не будем занимать жесткую позицию по поводу запретительных пошлин, а будем исходить из необходимой достаточности. Чтобы мы сформировали источник и увеличивали поддержку», — пояснил он.