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Патрушев поддержал увеличение пошлины на вино из недружественных стран

Пошлина на вина, импортируемые из недружественных стран, должна быть увеличена с 25% до 30−50%. При этом правительство будет исходить из необходимой достаточности, чтобы пошлины не стали запретительными. Об этом на Третьем российском винодельческом форуме заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в ходе форума председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев напомнил позицию объединения, что пошлину на вина из недружественных стран нужно поднять «до запретительного уровня в 200%».

Патрушев согласился, что пошлину нужно увеличить, но, может, до 30, 40 или 50%.

«Это нам позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства. Поэтому не будем занимать жесткую позицию по поводу запретительных пошлин, а будем исходить из необходимой достаточности. Чтобы мы сформировали источник и увеличивали поддержку», — пояснил он.

По словам вице-премьера, если власти поставят заградительные пошлины, то источника не будет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».