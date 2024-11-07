Патрушев поддержал увеличение пошлины на вино из недружественных стран

Ранее в ходе форума председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев напомнил позицию объединения, что пошлину на вина из недружественных стран нужно поднять «до запретительного уровня в 200%».
Патрушев согласился, что пошлину нужно увеличить, но, может, до 30, 40 или 50%.
«Это нам позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства. Поэтому не будем занимать жесткую позицию по поводу запретительных пошлин, а будем исходить из необходимой достаточности. Чтобы мы сформировали источник и увеличивали поддержку», — пояснил он.
По словам вице-премьера, если власти поставят заградительные пошлины, то источника не будет.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».