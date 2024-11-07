Отбор газа Европой из ПХГ превысил закачку в 20 раз

«Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.
Октябрьский отбор газа Европой вырос в 2,5 раза и стал четвертым максимальным показателем в истории для этого месяца, а закачка — минимальной с 2012 года и на 38% ниже по сравнению с 2023 годом. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $450 за 1 тыс. куб. м.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 7 ноября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Накануне объем прокачки составил также 42,4 млн куб. м.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 5 ноября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 14,7 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 305,9 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 94,75% (на 2,15 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 105,17 млрд куб. м газа.
Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17,9%, с начала ноября в среднем составляет 13%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но осенью начали расти и в октябре составили 8,77 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 46% от максимума.
Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составила $456 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре пока — около $449.