ОКБ: Не все участники рынка успеют подготовиться к самозапрету на выдачу кредита

Самозапрет на выдачу кредита, который планируют запустить уже с марта 2025 года, требует взаимодействия более тысячи разнородных участников. А времени на реализацию с учетом традиционной паузы на новогодние праздники осталось немного — чуть больше трех месяцев.
«Единственный вопрос: насколько игроки рынка смогут успеть все сделать к 1 марта следующего года. Речь идет о высоконагруженном перекрестном двустороннем взаимодействии множества разнородных участников: “Госуслуги”, МФЦ, ФНС, БКИ и, конечно, банки, МФО и прочие кредиторы», — говорит генеральный директор ОКБ.
И если БКИ точно способны реализовать необходимые изменения в срок, то в целом по рынку ряд игроков, вероятно, могут не успеть подготовиться, добавил он.
Полностью интервью с главой Объединенного кредитного бюро Михаилом Алексиным читайте на сайте.