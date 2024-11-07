Названа причина приостановки торгов на Мосбирже

Мосбиржа заявила, что приостановка старта торгов на фондовом рынке была связана с обнаруженной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. Сбой был обнаружен в 9:03 мск. Когда возобновятся торги, площадка пока не сообщила.
В сообщении организации указано, что торги на срочном и валютном рынках и рынке драгоценных металлов, «а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме».
Ранее Мосбиржа сообщила, что сначало торгов на фондовом рынке будет отложено. В 9:50 ждали начала аукциона открытия, в десять утра должна была начаться основная торговая сессия.