Названа причина приостановки торгов на Мосбирже

Мосбиржа заявила, что приостановка старта торгов на фондовом рынке была связана с обнаруженной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы. Сбой был обнаружен в 9:03 мск. Когда возобновятся торги, площадка пока не сообщила.