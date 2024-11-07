Мосбиржа перенесла старт торгов на неопределенное время

Ранее приостановка торгов на Московской бирже произошла 14 августа 2024 года. Изначально организаторы площадки не уточняли, что именно вызвало подобные ограничения, однако работу возобновили чуть более чем за час. Позже выяснилось, что приостановка торгов связана с выявленной ошибкой в программном обеспечении, которая была устранена.