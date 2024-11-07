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Мосбиржа перенесла старт торгов на неопределенное время

Московская биржа объявила о переносе старта своих торгов на фондовом рынке на неопределенное время, о начале торгов сообщат дополнительно. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте торговой площадки.

Источник: Reuters

«Старт торгов на фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — сказано в заявлении.

Причины переноса начала торгов не сообщаются.

Ранее приостановка торгов на Московской бирже произошла 14 августа 2024 года. Изначально организаторы площадки не уточняли, что именно вызвало подобные ограничения, однако работу возобновили чуть более чем за час. Позже выяснилось, что приостановка торгов связана с выявленной ошибкой в программном обеспечении, которая была устранена.

Незадолго до этого на Московской бирже объявили, что зависшие из-за санкций западных стран в отношении России доллары и евро будут конвертированы в рубли и возвращены владельцам.