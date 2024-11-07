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«Мир квартир»: впервые за три года цены на вторичке перестали расти

МОСКВА, 7 ноя — РИА Недвижимость. Цены на вторичное жилье в России перестали расти впервые за три года, в крупных городах средняя стоимость квадратного метра вторички в октябре показала нулевой прирост, оставшись на уровне сентября — 116,3 тысячи рублей, рассказали РИА Недвижимость в «Мире квартир».

Источник: РИА "Новости"

В 29 локациях из исследованных компанией 70 с населением более 300 тысяч человек, квадратный метр вторички в октябре подорожал, в 39 — подешевел, в двух остался тем же.

«Больше всего подорожание затронуло Московскую область (+1,6%), Калининград (+1,4%), Череповец (+1,3%), Грозный (+1%), Нижний Тагил (+0,8%), Тольятти (+0,8%), Вологду (+0,7%), Сочи (+0,7%), Владимир (+0,7%) и Ленинградскую область (+0,6%)», — сообщили в «Мире квартир».

Снижение проявилось сильнее всего в Махачкале (-1,6%), Ульяновске (-1,2%), Магнитогорске (-1,1%), Якутске (-1%), Рязани (-1%), Владикавказе (-0,8%), Сургуте (-0,8%), Белгороде (-0,7%), Орле (-0,6%) и Мурманске (-0,6%), добавили в компании.

В Москве, по ее данным, «квадрат» вторички в прошлом месяце подорожал на 0,5% — до 343,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 0,2%, до 204,2 тысячи рублей.