«Мир квартир»: впервые за три года цены на вторичке перестали расти

В 29 локациях из исследованных компанией 70 с населением более 300 тысяч человек, квадратный метр вторички в октябре подорожал, в 39 — подешевел, в двух остался тем же.
«Больше всего подорожание затронуло Московскую область (+1,6%), Калининград (+1,4%), Череповец (+1,3%), Грозный (+1%), Нижний Тагил (+0,8%), Тольятти (+0,8%), Вологду (+0,7%), Сочи (+0,7%), Владимир (+0,7%) и Ленинградскую область (+0,6%)», — сообщили в «Мире квартир».
Снижение проявилось сильнее всего в Махачкале (-1,6%), Ульяновске (-1,2%), Магнитогорске (-1,1%), Якутске (-1%), Рязани (-1%), Владикавказе (-0,8%), Сургуте (-0,8%), Белгороде (-0,7%), Орле (-0,6%) и Мурманске (-0,6%), добавили в компании.
В Москве, по ее данным, «квадрат» вторички в прошлом месяце подорожал на 0,5% — до 343,1 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 0,2%, до 204,2 тысячи рублей.