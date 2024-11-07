Минпромторг намерен преломить нежелание предприятий внедрять роботов

Согласно майскому указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.
«По внедрению робототехники те сложности, которые мы видим — это, может, будет грубо звучать, но ментальность руководителей предприятий, которые боятся внедрить робота. Им проще найти на рынке трех рабочих, которые будут делать эти операции. Но наша задача — эту историю переломить», — сказал Львов.
Для решения этой задачи запускается программа проведения аудитов на промышленных предприятиях. «Когда к вам на предприятие может приехать команда аудировать ваше производство, посмотреть потоки и подсказать, где правильнее было бы поставить робота вместо людей, как оптимизировать производственный процесс, подготовить математическую модель окупаемости всей этой истории, технические задания. И с этим вы уже можете прийти к интеграторам и воспользоваться всеми мерами господдержки», — пояснил он.
Львов отметил, что продолжается работа по центрам развития робототехники. «Целевая наша задача — чтобы в каждом федеральном округе было открыто до 2030 года по три центра развития робототехники со своей направленностью», — подчеркнул он.
О форуме.
Русский экономический форум проходит в Челябинске
Всего на форуме ожидают порядка 3 тыс. участников — представителей власти, крупного бизнеса, профильных министерств, ведомств, бизнес-сообществ, деловых организаций. Запланировано порядка 30 панельных дискуссий, три пленарных заседания. ТАСС — федеральный информационный партнер форума.