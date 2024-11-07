Минпромторг намерен преломить нежелание предприятий внедрять роботов

Для решения этой задачи запускается программа проведения аудитов на промышленных предприятиях. «Когда к вам на предприятие может приехать команда аудировать ваше производство, посмотреть потоки и подсказать, где правильнее было бы поставить робота вместо людей, как оптимизировать производственный процесс, подготовить математическую модель окупаемости всей этой истории, технические задания. И с этим вы уже можете прийти к интеграторам и воспользоваться всеми мерами господдержки», — пояснил он.