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Минпромторг намерен преломить нежелание предприятий внедрять роботов

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Сложность во внедрении робототехники на ряде производственных предприятий в России заключается в нежелании, боязни руководителей заводов. Преломить это предлагается путем помощи в проведении аудитов для оптимизации производственных процессов и подготовки документов для интеграторов, сообщил заместитель директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Александр Львов на Русском экономическом форуме в Челябинске.

Источник: Freepik

Согласно майскому указу президента РФ Владимира Путина, к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

«По внедрению робототехники те сложности, которые мы видим — это, может, будет грубо звучать, но ментальность руководителей предприятий, которые боятся внедрить робота. Им проще найти на рынке трех рабочих, которые будут делать эти операции. Но наша задача — эту историю переломить», — сказал Львов.

Для решения этой задачи запускается программа проведения аудитов на промышленных предприятиях. «Когда к вам на предприятие может приехать команда аудировать ваше производство, посмотреть потоки и подсказать, где правильнее было бы поставить робота вместо людей, как оптимизировать производственный процесс, подготовить математическую модель окупаемости всей этой истории, технические задания. И с этим вы уже можете прийти к интеграторам и воспользоваться всеми мерами господдержки», — пояснил он.

Львов отметил, что продолжается работа по центрам развития робототехники. «Целевая наша задача — чтобы в каждом федеральном округе было открыто до 2030 года по три центра развития робототехники со своей направленностью», — подчеркнул он.

О форуме.

Русский экономический форум проходит в Челябинске 7—9 ноября. По информации организаторов, это площадка для формирования эффективной экономической стратегии в реалиях нового времени. Форум объединяет представителей крупного бизнеса, малых и средних компаний, федеральной власти, а также регионов. Организаторами выступают правительство Челябинской области, комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы», а также Всемирный русский народный собор.

Всего на форуме ожидают порядка 3 тыс. участников — представителей власти, крупного бизнеса, профильных министерств, ведомств, бизнес-сообществ, деловых организаций. Запланировано порядка 30 панельных дискуссий, три пленарных заседания. ТАСС — федеральный информационный партнер форума.