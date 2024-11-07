Каким будет курс рубля 8 ноября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи начал день в минусе и не в привычные 10:00, а на пару часов позже из-за технического сбоя. Возможно, это и могло стать одной из причин негативных настроений в первой половине сессии. По ходу торгов покупатели усилили свою активность несмотря на снижение нефтяных цен и попытки рублевого укрепления. Эффект от новостей из США, где на выборах победил Дональд Трамп, с которым ассоциируются потенциальные геополитические улучшения, продолжил подогревать котировки.