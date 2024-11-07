Каким будет курс рубля 8 ноября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи начал день в минусе и не в привычные 10:00, а на пару часов позже из-за технического сбоя. Возможно, это и могло стать одной из причин негативных настроений в первой половине сессии. По ходу торгов покупатели усилили свою активность несмотря на снижение нефтяных цен и попытки рублевого укрепления. Эффект от новостей из США, где на выборах победил Дональд Трамп, с которым ассоциируются потенциальные геополитические улучшения, продолжил подогревать котировки.
На мировых рынках настроения также были оптимистичными. Китай нарастил экспорт в октябре на 12,7% г\г, рост экспорта фиксируется седьмой месяц подряд. Западные площадки в предвкушении снижения ставок ФРС. Заседание регулятора пройдет сегодня позднее.
Как правило, по пятницам покупательская активность понижена, рынок может консолидироваться на текущих уровнях. Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 ноября — 2600−2700 п.
Рубль сегодня оказывал сопротивление основным валютам. Юань снижался под 13,6 ₽, ЦБ понизил курс доллара на завтра на 15 коп., до 98,07. В пользу рубля играют высокие ставки и общерыночный подъем риск-аппетита после появления ясности с итогами выборов в США. Базово курс рубля формирует динамика внешнеторгового баланса, который ухудшается к концу года на фоне активизации сезонного спроса на импорт и ограниченного экспорта. Ослабление рубля помогают сдерживать жесткая ДКП Банка России и меры валютного контроля. Краткосрочный прогнозы по курсу рубля к юаню — 13,55−13,85, по доллару 97−99.
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