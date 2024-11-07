Из-за высоких цен на квартиры россияне покупают недвижимость меньшей площади

Около 46,1% респондентов надеются на снижение цен на недвижимость и намерены рассматривать варианты покупки жилья только после этого. В свою очередь, 20,6% планируют заключить сделку по приобретению квартиры после введения новых лимитов по ипотеке, а 11,8% ожидают возвращения программ «льготной ипотеки».
Высокие цены на рынке вынуждают 28,4% опрошенных приобретать квартиры меньшей площади, чем они планировали изначально. При этом 14,7% респондентов, несмотря на рост стоимости жилья, намерены приобрести недвижимость в центральных районах города, не экономя на своем выборе.
Эксперты отмечают, что в последнее время происходит досрочное исчерпание лимитов по государственным программам поддержки. Кроме того, по ряду этих программ были изменены условия, что привело, в том числе, к повышению ипотечных ставок. Большинство банков также увеличили требования к первоначальному взносу, устанавливая его на уровне не ниже 50,1%, сообщили в строительной компании ССК.
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