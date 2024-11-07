Из-за высоких цен на квартиры россияне покупают недвижимость меньшей площади

Эксперты отмечают, что в последнее время происходит досрочное исчерпание лимитов по государственным программам поддержки. Кроме того, по ряду этих программ были изменены условия, что привело, в том числе, к повышению ипотечных ставок. Большинство банков также увеличили требования к первоначальному взносу, устанавливая его на уровне не ниже 50,1%, сообщили в строительной компании ССК.