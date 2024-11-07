Ипотечные ставки в крупных российских банках поднялись до 43%

В начале ноября 2024 года средняя базовая ставка по ипотеке для новостроек вновь выросла, согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), достигнув 25,45%.
Однако конечные условия для заемщиков могут оказаться гораздо менее выгодными, так как ставка устанавливается индивидуально банками и зависит от множества факторов, влияющих на полную стоимость кредита. Ситуацию усложняет тот факт, что максимальные ставки по ипотеке у 20 ведущих банков достигли значений близких к 43,2%, как сообщает «РБК-Недвижимость».
Полная стоимость кредитов, по состоянию на начало ноября 2024 года, среди крупнейших банков выглядит следующим образом. Лидирует в списке Совкомбанк с максимальной полной стоимостью кредита в почти 43,2%, далее следуют ВТБ с приблизительно 37,1% и Сбербанк с 31,3%. Показатели выше 30% также отмечены у Т-Банка (прежний «Тинькофф»), Московского Кредитного Банка (МКБ), банка «Абсолют» и Газпромбанка.
Среди банков, предлагающих наименьшую максимальную полную стоимость кредита, выделяются банк «Кубань Кредит» с показателем около 26,2%, банк «Санкт-Петербург» с 27,9% и банк «Дом.РФ» с почти 29%. Таким образом, диапазон максимально возможной полной стоимости кредитов варьируется в 1,6 раза — от 26,2% до 43,2%. Разница между средней базовой ипотечной ставкой и максимально возможной полной стоимостью кредита составляет 1,7 раза — от 25,4% до 43,2%.
Что касается минимально возможного размера полной стоимости кредита, некоторые банки демонстрируют более выгодные условия: в Совкомбанке она составляет около 21,5%, в Транскапиталбанке — 21,6%, и в Т-Банке — 22%.
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