Ипотечные ставки в крупных российских банках поднялись до 43%

На фоне крайне высоких ставок по рыночной ипотеке, которые достигают 25%, эксперты предупреждают, что фактические ставки выдачи могут быть еще выше. По информации «РБК-Недвижимость», в ряде банков эта цифра может практически удвоиться по сравнению с базовой ипотечной ставкой. Такая ситуация вызывает серьезное беспокойство среди потенциальных заемщиков, затрудняя им доступ к ипотечным программам и ставя под сомнение доступность жилья для многих семей.