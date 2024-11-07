Инвестор спрогнозировал рост рынков США до конца года на фоне победы Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Рыночные показатели в США будут расти, рынки Китая и Европы будут демонстрировать негативную динамику на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах, подобная тенденция сохранится до конца года. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
«Новость о победе Трампа на выборах подняла основные американские индексы на рекордные исторические уровни, подтверждая тезис о том, что Трамп хорош в первую очередь для американского бизнеса. Также продолжается укрепление доллара, самое сильное за последние четыре года. Что касается международных рынков, то сильнее всего негативно реагируют рынки Китая и Европы, демонстрируя интуитивные ожидания, что грядущая политика новой администрации сосредоточиться на тарифах и иных заградительных мерах, — сказал он. — Полагаю, что подобные тренды на рынке продолжатся в перспективе до конца этого года».
По мнению инвестора, американский рынок будет эмоционально реагировать на любые первоначальные политические заявления избранного президента. «Фундаментально экономическая повестка Трампа воспринимается в целом как весьма благоприятная для развития американской экономики и бизнеса», — отметил он.
Голосование на президентских выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным американских СМИ, республиканец Дональд Трамп набрал около 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Кандидат от правящей Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и назвала республиканца избранным президентом.