Инвестор спрогнозировал рост рынков США до конца года на фоне победы Трампа

«Новость о победе Трампа на выборах подняла основные американские индексы на рекордные исторические уровни, подтверждая тезис о том, что Трамп хорош в первую очередь для американского бизнеса. Также продолжается укрепление доллара, самое сильное за последние четыре года. Что касается международных рынков, то сильнее всего негативно реагируют рынки Китая и Европы, демонстрируя интуитивные ожидания, что грядущая политика новой администрации сосредоточиться на тарифах и иных заградительных мерах, — сказал он. — Полагаю, что подобные тренды на рынке продолжатся в перспективе до конца этого года».