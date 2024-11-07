Геймеры в РФ направили на донаты в III квартале 65 млрд рублей

Среди самых популярных игр для донатов среди российских геймеров игры World of Tanks, Mobile Legends и Genshin Impact. Аналитики отмечают, что рынок донатов в видеоиграх стремительно вырос и по объему уже сопоставим с традиционным рынком продажи самих игр, что отражает значительные изменения в потребительском поведении и бизнес-моделях игровой индустрии. «Доминируют модели free-to-play и games as a service, позволяющие игрокам бесплатно начинать игру, но предлагающие внутриигровые покупки для улучшения опыта или ускорения прогресса», — считают аналитики.