Геймеры в РФ направили на донаты в III квартале 65 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Геймеры в России направили на добровольную оплату внутриигровых покупок (донатов) в третьем квартале 2024 года порядка 65 млрд рублей. К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ, входящей в образовательную компанию Ultimate Education.
«Российские геймеры задонатили 65 млрд рублей за третий квартал 2024 года», — сказано в исследовании.
В среднем, по данным аналитиков, на одного такого пользователя приходится около 3,4 тыс. рублей трат.
Среди самых популярных игр для донатов среди российских геймеров игры World of Tanks, Mobile Legends и Genshin Impact. Аналитики отмечают, что рынок донатов в видеоиграх стремительно вырос и по объему уже сопоставим с традиционным рынком продажи самих игр, что отражает значительные изменения в потребительском поведении и бизнес-моделях игровой индустрии. «Доминируют модели free-to-play и games as a service, позволяющие игрокам бесплатно начинать игру, но предлагающие внутриигровые покупки для улучшения опыта или ускорения прогресса», — считают аналитики.
Кроме того, донаты и микротранзакции, по мнению экспертов XYZ, стали основным источником дохода для многих разработчиков и издателей, однако такая модель, хоть и снижает барьер входа для новых игроков и расширяет аудиторию, поднимает вопросы о влиянии чрезмерной монетизации на геймплей и удовлетворенность сообщества.
«Индустрия находится в состоянии перехода, и успех будет зависеть от способности разработчиков найти баланс между монетизацией и предоставлением качественного игрового опыта. Компании, которые смогут удовлетворить ожидания игроков в прозрачности, приобретут конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе», — заключили эксперты.
В опросе приняло участие 1,5 тыс. геймеров по всей России с разным уровнем дохода.