FT: зимние поставки газа в Европу оказались под угрозой

По данным издания, «одна из главных проблем заключается в том, что европейский газовый рынок теперь связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками больше, чем когда-либо, в результате его переориентации с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ (СПГ)».
«Сейчас газовые хранилища Европы заполнены, но достаточно нескольких перебоев в поставках, чтобы все пошло не так», — приводит FT слова одного из трейдеров. Ситуация в значительной степени осложняется возможным прекращением поставок трубопроводного газа в Европу через Украину по истечении в конце 2024 года срока договора о транзите российского топлива, отмечается в публикации.
«Если в ЕС внезапно наступят сильные холода и одновременно перестанет поступать российский газ, то это подтолкнет цены на это топливо вверх», — считает аналитик Rabobank Флоренс Шмит. И вряд ли, по ее словам, можно ожидать «каких-либо крупных альтернативных поставок по [другим] трубопроводам». Вероятно, большую часть его «придется заменить на СПГ», добавила она.
В то же время из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей рост поставок СПГ этой зимой в Европу, по оценкам компании Kpler, будет оставаться ограниченным. В предстоящие зимние месяцы поставки на европейский рынок СПГ вырастут только на 2,5 млн тонн, что в четыре раза меньше роста 2023 года, прогнозирует Kpler. Существуют также опасения по поводу последствий напряженности на Ближнем Востоке. Если дальнейшая эскалация в регионе приведет к закрытию Ормузского пролива, это поставит под угрозу 20% мировых поставок СПГ, говорится в публикации.
Международное энергетическое агентство в последнем отчете о мировых газовых рынках предупредило, что глобальный газовый баланс «остается хрупким, поскольку ограниченный рост производства СПГ сдерживает предложение», и что «рынки по-прежнему остро реагируют на неожиданные изменения предложения или спроса», напоминает FT.