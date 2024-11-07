FT: зимние поставки газа в Европу оказались под угрозой

В то же время из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей рост поставок СПГ этой зимой в Европу, по оценкам компании Kpler, будет оставаться ограниченным. В предстоящие зимние месяцы поставки на европейский рынок СПГ вырастут только на 2,5 млн тонн, что в четыре раза меньше роста 2023 года, прогнозирует Kpler. Существуют также опасения по поводу последствий напряженности на Ближнем Востоке. Если дальнейшая эскалация в регионе приведет к закрытию Ормузского пролива, это поставит под угрозу 20% мировых поставок СПГ, говорится в публикации.