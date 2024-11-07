ФРС США снизила ставку на 25 базисных пунктов

ТАСС, 7 ноября. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания снизила базовую ставку на 0,25 п. п., до 4,5−4,75%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.
Снижение диапазона ставки было ожидаемо рынком и произошло во второй раз подряд после длительного сохранения. «В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке — прим. ТАСС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 п. п. — до 4,5−4,75%. При рассмотрении дополнительных корректировок диапазона ставки комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогнозов и баланс рисков», — говорится в сообщении.
Американский регулятор отметил, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами. С начала года условия на рынке труда также улучшились, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция при этом приблизилась к целевому показателю в 2%, но остается несколько завышенной.