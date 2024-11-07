ФРС США снизила ставку на 25 базисных пунктов

Снижение диапазона ставки было ожидаемо рынком и произошло во второй раз подряд после длительного сохранения. «В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке — прим. ТАСС) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 п. п. — до 4,5−4,75%. При рассмотрении дополнительных корректировок диапазона ставки комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогнозов и баланс рисков», — говорится в сообщении.