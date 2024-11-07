Евро переживает самое значительное падение с 2016 года после победы Трампа

Валютные трейдеры начинают сокращать свои инвестиции в евро, рассматривая победу Дональда Трампа на президентских выборах США как сигнал к возможному агрессивному снижению процентных ставок в Европе. Это может привести курс евро к паритету с долларом.
Во вторник курс евро упал на 2,1%, что стало самым крупным падением с 2016 года. Финансовые учреждения, такие как ABN Amro Bank NV и ING Groep NV, предупреждают о дальнейшем снижении курса до уровня паритета. Mizuho Financial Group Inc. и Deutsche Bank AG прогнозируют курс евро на уровне 1,03 и 1,05 доллара к концу года.
Аналитики пересматривают свои прогнозы в связи с разницей в процентных ставках между Европой и США. «Поскольку Федеральная резервная система США повышает или удерживает ставки на высоком уровне, а Европейский центральный банк снижает их более быстрыми темпами, растущая разница в процентных ставках может оказывать давление на евро и привести его к паритету с долларом», — отмечает Жоржетта Буэле из ABN Amro.
Натан Тоофт, старший портфельный менеджер Manulife Investment Management, ожидает достижения паритета в ближайшие полгода.
Евро ведет в потере стоимости среди валют Группы 10. Европейские облигации демонстрируют рост из-за увеличения вероятности значительного сокращения ставок Европейским центральным банком.
Таким образом, финансовые рынки реагируют на политические изменения в США, продолжая создавать давление на европейскую валюту.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».