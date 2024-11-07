Евро переживает самое значительное падение с 2016 года после победы Трампа

Аналитики пересматривают свои прогнозы в связи с разницей в процентных ставках между Европой и США. «Поскольку Федеральная резервная система США повышает или удерживает ставки на высоком уровне, а Европейский центральный банк снижает их более быстрыми темпами, растущая разница в процентных ставках может оказывать давление на евро и привести его к паритету с долларом», — отмечает Жоржетта Буэле из ABN Amro.