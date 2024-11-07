Экспорт Венесуэлы в Россию увеличился в 5,5 раза

КАРАКАС, 7 ноября. /ТАСС/. Экспорт Венесуэлы в Россию за последние годы увеличился в 5,5 раза, а импорт из России вырос на треть. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики, министр нефтяной промышленности Делси Родригес на заседании Делового совета двух стран.
«Экспорт Венесуэлы в Россию с 2022 по 2024 год вырос на 453% в ненефтяных поставках, а импорт из России — на 34%», — сообщила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television. Она отметила, что основными экспортируемыми в Россию товарами являются какао, кофе, авокадо, тростниковый сахар и овощи. Россия поставляет минеральные и химические удобрения, соевое масло, пшеницу, горох, вакцины. «Отдельным направлением является энергетическое сотрудничество, которое динамично развивается», — указала Родригес.
Исполнительный вице-президент отметила, что Венесуэла готова вести торговлю с Россией в национальных валютах: рублях и боливарах. Она подчеркнула, что, несмотря на введенные США и их союзниками санкции, экономика страны развивается, и у Венесуэлы есть своя «законодательная база, которая защищает инвесторов и обеспечивает развитие огромного потенциала страны».
Деловой совет России и Венесуэлы состоялся в преддверии XVIII заседания российско-венесуэльской Межправительственной комиссии высокого уровня (КВУ), которое состоится 7 ноября в Каракасе. В работе КВУ примут участие с российской стороны — заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, с венесуэльской — исполнительный вице-президент Боливарианской Республики, министр нефтяной промышленности Делси Родригес.