Экспорт Венесуэлы в Россию увеличился в 5,5 раза

«Экспорт Венесуэлы в Россию с 2022 по 2024 год вырос на 453% в ненефтяных поставках, а импорт из России — на 34%», — сообщила Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television. Она отметила, что основными экспортируемыми в Россию товарами являются какао, кофе, авокадо, тростниковый сахар и овощи. Россия поставляет минеральные и химические удобрения, соевое масло, пшеницу, горох, вакцины. «Отдельным направлением является энергетическое сотрудничество, которое динамично развивается», — указала Родригес.