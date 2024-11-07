Эксперт рассказал, на какой срок должникам ограничат выезд за рубеж

По статье 67 этого закона, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, если тот не исполняет обязательства по исполнительному документу.
Основаниями для наложения ограничения могут быть:
• задолженность свыше 30 000 рублей по разным обязательствам, включая кредиты, налоги, штрафы и коммунальные платежи;
• задолженность свыше 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью или морального вреда.
Раньше временное ограничение на выезд устанавливалось на срок до шести месяцев с возможностью продления. Однако в 2021 году были внесены изменения, позволяющие неоднократно продлевать это ограничение, что «фактически может привести к его бессрочности при отсутствии погашения задолженности».
Как происходит порядок наложения ограничения:
• Судебный пристав-исполнитель выносит постановление о временном ограничении на выезд должника;
• копия постановления направляется должнику;
• информация передается в Пограничную службу ФСБ, которая обеспечивает контроль на границе.
Ранее некоторые должники пытались обойти ограничения, выезжая через Республику Беларусь. Однако с 2023 года между Россией и Белоруссией действует соглашение о взаимном признании ограничений на выезд.
«Это означает, что должники, ограниченные в праве выезда из России, не смогут покинуть территорию Союзного государства через Белоруссию», — разъяснила юрист.
Для снятия ограничений необходимо полностью погасить задолженность, предоставить судебному приставу-исполнителю подтверждающие документы об оплате, после чего судебный пристав выносит постановление об отмене ограничения и направляет информацию в Пограничную службу ФСБ.
Важно отметить, что процесс снятия ограничения может занять некоторое время, поэтому эксперт рекомендует урегулировать задолженность заблаговременно перед планируемой поездкой во избежание непредвиденных ситуаций.
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