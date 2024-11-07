Эксперт рассказал, на какой срок должникам ограничат выезд за рубеж

Раньше временное ограничение на выезд устанавливалось на срок до шести месяцев с возможностью продления. Однако в 2021 году были внесены изменения, позволяющие неоднократно продлевать это ограничение, что «фактически может привести к его бессрочности при отсутствии погашения задолженности».