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Эксперт научил, как не попасться на уловки продавцов в «черную пятницу»

Перед «черной пятницей» лучше заранее переписать цены на товары, которые вас интересуют, заявил NEWS.ru маркетолог Владислав Эфрусси.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail

«Чтобы не попасться на манипуляции, когда старую цену якобы снижают с условных 30 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, хотя в реальности цена всегда была около 10 тысяч рублей. Совет простой, но действенный: перепишите цены на интересующие товары за пару недель до распродажи и наблюдайте за ними. Сделать это можно вручную или с помощью онлайн-сервисов, которые отслеживают историю цен», — уточнил маркетолог.

Эксперт дал еще один совет — обращать внимание на отзывы покупателей о товарах и их цене. Маркетолог уточнил, что низкая стоимость не является поводом к покупке товаров низкого качества.

«Обратите внимание на отзывы и рейтинг товара, конструктивная критика недостатков со стороны покупателей поможет избежать таких покупок. Обратите внимание на условия возврата. Во время распродаж магазины иногда меняют их, и вы можете столкнуться с ограничениями. Убедитесь, что возврат возможен на стандартных условиях, чтобы скидка не обернулась неприятностями», — посоветовал Владислав Эфрусси.

Кроме того, маркетолог рекомендует не останавливать выбор на единственном магазине — на разных торговых площадках один и тот же товар может стоит по-разному.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Д Рассказываем, как купить товары дешевле в черную пятницу, на что обратить внимание в интернет-магазинах и как не переплатить продавцам на распродажах.