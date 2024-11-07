Эксперт научил, как не попасться на уловки продавцов в «черную пятницу»

«Чтобы не попасться на манипуляции, когда старую цену якобы снижают с условных 30 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, хотя в реальности цена всегда была около 10 тысяч рублей. Совет простой, но действенный: перепишите цены на интересующие товары за пару недель до распродажи и наблюдайте за ними. Сделать это можно вручную или с помощью онлайн-сервисов, которые отслеживают историю цен», — уточнил маркетолог.