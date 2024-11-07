Эксперт научил, как не попасться на уловки продавцов в «черную пятницу»

«Чтобы не попасться на манипуляции, когда старую цену якобы снижают с условных 30 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, хотя в реальности цена всегда была около 10 тысяч рублей. Совет простой, но действенный: перепишите цены на интересующие товары за пару недель до распродажи и наблюдайте за ними. Сделать это можно вручную или с помощью онлайн-сервисов, которые отслеживают историю цен», — уточнил маркетолог.
Эксперт дал еще один совет — обращать внимание на отзывы покупателей о товарах и их цене. Маркетолог уточнил, что низкая стоимость не является поводом к покупке товаров низкого качества.
«Обратите внимание на отзывы и рейтинг товара, конструктивная критика недостатков со стороны покупателей поможет избежать таких покупок. Обратите внимание на условия возврата. Во время распродаж магазины иногда меняют их, и вы можете столкнуться с ограничениями. Убедитесь, что возврат возможен на стандартных условиях, чтобы скидка не обернулась неприятностями», — посоветовал Владислав Эфрусси.
Кроме того, маркетолог рекомендует не останавливать выбор на единственном магазине — на разных торговых площадках один и тот же товар может стоит по-разному.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
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