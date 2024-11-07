Экономист заявил, что пенсии надо повышать каждые три месяца

Экономист привел пример: с 1 апреля 2024 года пенсии нужно было бы повысить на 2,32% (инфляция за первый квартал), с 1 июля — на 1,71% (инфляция за второй квартал), с 1 октября — на 2,12% (инфляция за третий квартал). Стоимость пенсионного балла выросла бы так: с 1 апреля 2024 года — с 133,05 рубля до 136,14 рубля, с 1 июля 2024 года — до 138,46 рубля, с 1 октября 2024 года — до 141,4 рубля. А фиксированная выплата к страховой пенсии увеличилась бы следующим образом: с 1 апреля 2024 года — с 8134,88 до 8323,61 рубля, с 1 июля 2024 года — до 8465,94 рубля, с 1 октября 2024 года — до 8645,42 рубля.