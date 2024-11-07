Депутат рассказал, как изменились правила дачной амнистии в России

По словам депутата, для регистрации дачного или жилого объекта потребуется предоставить подтверждение права на землю, а также технический план, составленный кадастровым инженером. Кроме того, Чаплин подчеркнул, что здания должны быть зарегистрированы в государственных реестрах до 1 января 2013 года, чтобы избежать юридических сложностей.