Депутат рассказал, как изменились правила дачной амнистии в России

«Президент России Владимир Путин расширил действие дачной амнистии на хозяйственные постройки. Теперь владельцам земель для индивидуального и дачного пользования проще оформлять свои хозяйственные постройки, включая сараи, бани, погреба и летние кухни», — отметил депутат.
Чаплин сообщил, что после завершения процедуры регистрации владельцы недвижимости будут обязаны уплачивать имущественный налог в размере 0,1% от оценочной стоимости объекта. Он также отметил, что данная программа действует до 1 марта 2031 года.
По словам депутата, для регистрации дачного или жилого объекта потребуется предоставить подтверждение права на землю, а также технический план, составленный кадастровым инженером. Кроме того, Чаплин подчеркнул, что здания должны быть зарегистрированы в государственных реестрах до 1 января 2013 года, чтобы избежать юридических сложностей.
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