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Депутат рассказал, как изменились правила дачной амнистии в России

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал NEWS.ru об изменениях в правилах дачной амнистии в РФ. Ее расширили на хозпостройки — сараи, бани и летние кухни, а также старые дома блокированной застройки.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

«Президент России Владимир Путин расширил действие дачной амнистии на хозяйственные постройки. Теперь владельцам земель для индивидуального и дачного пользования проще оформлять свои хозяйственные постройки, включая сараи, бани, погреба и летние кухни», — отметил депутат.

Чаплин сообщил, что после завершения процедуры регистрации владельцы недвижимости будут обязаны уплачивать имущественный налог в размере 0,1% от оценочной стоимости объекта. Он также отметил, что данная программа действует до 1 марта 2031 года.

По словам депутата, для регистрации дачного или жилого объекта потребуется предоставить подтверждение права на землю, а также технический план, составленный кадастровым инженером. Кроме того, Чаплин подчеркнул, что здания должны быть зарегистрированы в государственных реестрах до 1 января 2013 года, чтобы избежать юридических сложностей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».