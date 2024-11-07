Дефицит бюджета России за январь-октябрь составил 220 млрд рублей

По итогам 2024 года ожидаются расходы на 39,4 трлн руб., доходы — 36,1 трлн руб., дефицит — 3,3 трлн руб. 24 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Минфин намерен подкрепить заложенное в бюджет-2025 стремление правительства «жить по средствам» ужесточением правил расходования казенных денег. Для этого министерство предлагает поменять порядок исполнения бюджета, чтобы активнее перераспределять неиспользуемые ведомствами ассигнования.