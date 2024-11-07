Дефицит бюджета России за январь-октябрь составил 220 млрд рублей

Министерство уточнило, что за десять месяцев нефтегазовые доходы выросли на 32,3%, до 9,54 трлн руб. Ненефтегазовые доходы выросли на 26,6%, до 20,13 трлн руб. «В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+20% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика», — сказали в ведомстве.
По данным Минфина, поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам отчетного периода возросли на 15,8% и превысили плановый уровень. Это «формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов», отметило министерство. Объем расходов федерального бюджета предварительно оценили в 29,8 млрд руб., что выше уровня предыдущего года на 23,7%.
По итогам 2024 года ожидаются расходы на 39,4 трлн руб., доходы — 36,1 трлн руб., дефицит — 3,3 трлн руб. 24 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Минфин намерен подкрепить заложенное в бюджет-2025 стремление правительства «жить по средствам» ужесточением правил расходования казенных денег. Для этого министерство предлагает поменять порядок исполнения бюджета, чтобы активнее перераспределять неиспользуемые ведомствами ассигнования.
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