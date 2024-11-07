Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» за девять месяцев выросла более чем в 2,75 раза

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль компании «Абрау-Дюрсо» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2024 года выросла более чем в 2,75 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составила 869,64 млн рублей. Прибыль за январь — сентябрь 2023 года составляла 315,14 млн рублей, следует из отчета компании.