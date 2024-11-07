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Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» за девять месяцев выросла более чем в 2,75 раза

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль компании «Абрау-Дюрсо» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2024 года выросла более чем в 2,75 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составила 869,64 млн рублей. Прибыль за январь — сентябрь 2023 года составляла 315,14 млн рублей, следует из отчета компании.

Источник: РИА "Новости"

Выручка увеличилась на 23% — до 245,33 млн рублей. Себестоимость продаж выросла на 10,37% — до 285,8 млн рублей.

Валовой убыток компании сократился на 31,95% — с 59,5 млн руб. до 40,48 млн рублей. Прибыль до налогообложения выросла более чем в 3 раза — до 843,55 млн рублей.

«Абрау-Дюрсо» — производитель игристых и тихих вин России. Компания представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», «Шеки Шараб» и другие. Также компания выпускает настойки, джины, водки, биттеры и коньяки.

Основным акционером компании является семья Бориса Титова, специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже.