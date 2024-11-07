Чистая прибыль «Абрау-Дюрсо» за девять месяцев выросла более чем в 2,75 раза

Выручка увеличилась на 23% — до 245,33 млн рублей. Себестоимость продаж выросла на 10,37% — до 285,8 млн рублей.
Валовой убыток компании сократился на 31,95% — с 59,5 млн руб. до 40,48 млн рублей. Прибыль до налогообложения выросла более чем в 3 раза — до 843,55 млн рублей.
«Абрау-Дюрсо» — производитель игристых и тихих вин России. Компания представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза», «Шеки Шараб» и другие. Также компания выпускает настойки, джины, водки, биттеры и коньяки.
Основным акционером компании является семья Бориса Титова, специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. С апреля 2012 года акции компании торгуются на Московской бирже.