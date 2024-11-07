ЦБ РФ сейчас не рассматривает шаг изменения ключевой ставки менее, чем на 1 п.п

«Минимально возможный шаг сейчас — это один процентный пункт», — отметил Тремасов.
По его словам, шаг изменения ставки напрямую зависит от общего уровня этой ставки. «Например, после пандемии COVID-19, когда ключевая ставка составляла 4,25%, стандартный шаг изменения был 25 базисных пунктов», — пояснил советник.
Это свидетельствует о том, что изменение ставки и ее текущий уровень тесно связаны между собой, подчеркнул Тремасов, подтвердив, что в настоящее время меньшая корректировка невозможна.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».