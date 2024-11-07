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ЦБ РФ сейчас не рассматривает шаг изменения ключевой ставки менее, чем на 1 п.п

В кулуарах Русского экономического форума советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сообщил «Интерфаксу», что на текущем уровне ключевой ставки Центральный банк не рассматривает возможность изменения ставки менее чем на один процентный пункт.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Минимально возможный шаг сейчас — это один процентный пункт», — отметил Тремасов.

По его словам, шаг изменения ставки напрямую зависит от общего уровня этой ставки. «Например, после пандемии COVID-19, когда ключевая ставка составляла 4,25%, стандартный шаг изменения был 25 базисных пунктов», — пояснил советник.

Это свидетельствует о том, что изменение ставки и ее текущий уровень тесно связаны между собой, подчеркнул Тремасов, подтвердив, что в настоящее время меньшая корректировка невозможна.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».