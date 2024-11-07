ЦБ назвал «очень высокой» вероятность повышения ключевой ставки в декабре

Банк России оценил вероятность дальнейшего роста ключевой ставки как очень высокую, но не исключил других вариантов развития событий. Об этом сказано в резюме обсуждения ставки на октябрьском заседании, после которого ключевую ставку повысили с 19% до 21%. Предпосылок к смягчению денежно-кредитной политики в ЦБ пока не видят.