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ЦБ назвал «очень высокой» вероятность повышения ключевой ставки в декабре

Банк России оценил вероятность дальнейшего роста ключевой ставки как очень высокую, но не исключил других вариантов развития событий. Об этом сказано в резюме обсуждения ставки на октябрьском заседании, после которого ключевую ставку повысили с 19% до 21%. Предпосылок к смягчению денежно-кредитной политики в ЦБ пока не видят.

Источник: РИА "Новости"

Стало известно, что на заседании 25 октября регулятор рассматривал повышение ключевой ставки на 3 процентных пункта — до 22%. Предполагалось, что эта мера поможет быстрее снизить инфляцию и инфляционные ожидания. Но большинство участников обсуждения посчитало такое предложение слишком радикальным, так как резкое изменение ставки спровоцировало бы волатильность на финансовых рынках, отметили в ЦБ.

Регулятор также представил прогноз по параметрам средней ключевой ставке на ближайшие три года. Начиная с середины следующего года, Банк России может перейти к снижению этого показателя. Через два года среднегодовая ключевая ставка будет в диапазоне 12—13%, в 2027-м — 7,5—8,5%