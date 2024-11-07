ЦБ назвал «очень высокой» вероятность повышения ключевой ставки в декабре

Стало известно, что на заседании 25 октября регулятор рассматривал повышение ключевой ставки на 3 процентных пункта — до 22%. Предполагалось, что эта мера поможет быстрее снизить инфляцию и инфляционные ожидания. Но большинство участников обсуждения посчитало такое предложение слишком радикальным, так как резкое изменение ставки спровоцировало бы волатильность на финансовых рынках, отметили в ЦБ.
Регулятор также представил прогноз по параметрам средней ключевой ставке на ближайшие три года. Начиная с середины следующего года, Банк России может перейти к снижению этого показателя. Через два года среднегодовая ключевая ставка будет в диапазоне 12—13%, в 2027-м — 7,5—8,5%