Займы против: минимальная стоимость потребкредитов подскочила до 25%

Минимальная стоимость потребзаймов выросла до 25% за неделю после октябрьского заседания ЦБ по ключевой, выяснили «Известия». При этом средний показатель полной стоимости кредита (ПСК) уже достигает 32%, а максимальный — 40%. Эксперты рекомендуют воздержаться от оформления новых ссуд и использовать их только в крайних случаях. Но в ближайшее время более выгодными они не станут. Участники рынка заявили «Известиям», что ожидают дальнейшего повышения ставки ЦБ до 23% уже в декабре. Насколько в таком случае может вырасти ПСК до конца 2024-го — в материале «Известий».