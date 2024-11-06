Займы против: минимальная стоимость потребкредитов подскочила до 25%

Минимальная стоимость потребзаймов выросла до 25% за неделю после октябрьского заседания ЦБ по ключевой, выяснили «Известия». При этом средний показатель полной стоимости кредита (ПСК) уже достигает 32%, а максимальный — 40%. Эксперты рекомендуют воздержаться от оформления новых ссуд и использовать их только в крайних случаях. Но в ближайшее время более выгодными они не станут. Участники рынка заявили «Известиям», что ожидают дальнейшего повышения ставки ЦБ до 23% уже в декабре. Насколько в таком случае может вырасти ПСК до конца 2024-го — в материале «Известий».
Полная стоимость кредитов в ноябре 2024 года
Минимальный уровень полной стоимости потребкредитов вырос на 0,7 п.п. и достиг в среднем 25%, выяснили «Известия». Условия поменяли шесть из топ-20 банков. Диапазон повышения составил от 0,9 до 5,5 п.п., следует из информации на сайтах финансовых организаций.
Полная стоимость кредита (ПСК) — это все расходы, которые заемщик выплачивает за период кредитования. Помимо годового процента, она чаще всего включает стоимость страховки, за оформление которой банки предлагают снизить ставку. Также в ПСК могут входить все связанные с оформлением ссуды комиссии (за обслуживание, ведение счетов заемщика, выпуск карт) и другие дополнительные услуги.
Минимальный уровень ПСК включает в себя различные комиссии, без которых шансы на одобрение заявки сильно падают, отметил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Сейчас банки чаще всего предлагают оплатить единовременную услугу по снижению базовой ставки, которая включается в тело долга — без нее годовой процент может достигать 35%.
— В действительности банк устанавливает ставку для каждого клиента индивидуально. Лишь заемщики с безукоризненной кредитной историей и без других больших долговых обязательств смогут получить кредит на таких условиях, — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
В то же время средний уровень ПСК у крупнейших банков превысил 32%, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Если говорить о диапазоне роста, то он составил от 0,5 до 4,4 п.п.
Максимальный уровень ПСК у крупнейших банков в среднем достигает 39,4% — за неделю он увеличился на 0,3 п.п., выяснили «Известия». При этом у отдельных игроков рынка показатель может превышать 47%.
После подъема ключевой ставки до 21% стоимость потребкредитов продолжает увеличиваться, сообщили и в пресс-службе «Финуслуг». Там подтвердили тенденцию, что быстрее всего растет именно нижняя планка. Минимальный уровень ПСК, по данным финансового маркетплейса, ко 2 ноября увеличился на 0,4 п.п.
При этом рынок еще до заседания ЦБ 25 октября закладывал в стоимость своих продуктов возможность повышения ставки не менее чем на 1 п.п. «Известия» направили запросы в крупнейшие банки.
В каком случае можно взять кредит по ставке 25%
В условиях, когда минимальная стоимость кредита уже достигла 25%, заемщикам имеет смысл брать его только в крайнем случае, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Речь идет лишь о самых неотложных нуждах — тратах на здоровье, а также на покупку или ремонт товаров, которые прямо или косвенно становятся источником дохода, добавил Ярослав Баджурак из «Выберу.ру».
— Точно не имеет смысла брать кредиты на технику, одежду или для туризма, — предупредил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
Не стоит забывать про другие финансовые инструменты, отметил Ярослав Баджурак. Так, электронику, бытовую технику, товары для ремонта легко купить в рассрочку. Для оплаты покупок можно использовать кредитную карту с беспроцентным периодом.
Потребкредиты «на любые цели» сейчас лучше не брать, отметила Наталья Мильчакова. По мере роста ставок в РФ будет увеличиваться процент людей, которые откладывают деньги на будущее — именно этого добивается ЦБ, чтобы охладить спрос. Сейчас их доля составляет 55%, но в перспективе пары лет она может вырасти минимум до 60%.
Спрос на кредиты останется высоким из-за разгона инфляции, но предъявлять его будет менее платежеспособное население, отметил Юрий Беликов из «Эксперт РА». В итоге финансовые организации станут одобрять меньше заявок.
При этом политика ЦБ ограничивает банки в выдачах ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой, добавил Ярослав Баджурак. Россияне имеют крайне низкие шансы получить одобрение, если они направляют на обслуживание ссуд 50% и тем более 80% своего дохода. «Известия» направили запрос в ЦБ о влиянии макропруденциальных лимитов на кредитование.
— Банки теперь ориентированы на кредитование только клиентов с качественной кредитной историей и подтвержденным доходом, — подтвердили в пресс-службе ВТБ.
Ранее в банке считали, что в IV квартале объемы выдач кредитов снизятся на 36% относительно аналогичного периода 2023 года. Но с учетом политики регулятора теперь там ожидают еще более радикального сокращения рынка, сообщили в пресс-службе организации.
Рост ставок влияет на каждый розничный сегмент по-разному, подчеркнул независимый эксперт Андрей Бархота. Граждане с доходами выше среднего и умеренной долговой нагрузкой будут откладывать оформление кредита до лучших времен. В то же время менее благополучные россияне будут вынуждены брать новые ссуды под любые процентные ставки.
Насколько вырастут ставки по кредитам до конца года
Опрошенные «Известиями» эксперты ожидают дальнейшего роста ключевой ставки на заседании 20 декабря. При этом трое из четырех аналитиков с большей вероятностью предполагают ее повышение сразу на 2 п.п., до 23%.
— Перед новогодними праздниками обычно повышается спрос со стороны покупателей, поэтому замедление инфляции вряд ли произойдет. Дальнейшая динамика ключевой ставки, уже в 2025 году, будет зависеть от того, как скоро рост цен отреагирует на прошлые действия ЦБ, — пояснила Наталья Мильчакова.
Если Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, это будет означать и дальнейший рост ставок по кредитам, отметил Юрий Беликов. По его словам, средний уровень ПСК в таком случае может вырасти еще на 3 п.п. и более.
Тем не менее еще до нового решения регулятора ставки продолжат рост. Как правило, крупнейшие игроки рынка могут повысить стоимость кредитов быстрее остальных, отметил Валерий Тумин из fam Properties. По его словам, уже к концу ноября средний уровень ПСК может вырасти до 33−35%.