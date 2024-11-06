Внуково заявило, что не может контролировать цены на товары в аэропорту

Ранее в пресс-службе московского управления ФАС сообщили, что служба проводит проверку цен на бутилированную воду во Внуково после обращения Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Ассоциация заявила о значительном завышении цен в зоне международных вылетов аэропорта по сравнению с рыночной стоимостью, «что может указывать на наличие монопольного сговора среди продавцов», поскольку минимальная стоимость бутылки воды объемом 0,5 л в данных точках составляет 150 ₽, в то время как в магазинах вне аэропорта — от 30 до 70 ₽