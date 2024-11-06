В РФПИ заявили, что победа Трампа открывает новые возможности для отношений РФ и США

В США проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, вице-президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую Демократическую партию США Камала Харрис.