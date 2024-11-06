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В РФПИ заявили, что победа Трампа открывает новые возможности для отношений РФ и США

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Победа Дональда Трампа на выборах президента США открывает новые возможности для перезагрузки отношений между Россией и Штатами. Об этом говорится в сообщении главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Источник: Reuters

«Это открывает новые возможности для перезагрузки отношений между Россией и США», — прокомментировал глава фонда.

В США проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, вице-президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую Демократическую партию США Камала Харрис.

Согласно предварительным итогам, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Сам он уже провозгласил себя 47-м президентом США.