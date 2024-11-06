В РФ подготовили комплекс мер по снижению уровня кибермошенничества

«Минцифры подготовлен совместно с правоохранительными органами и Банком России комплекс мер по снижению и предупреждению случаев кибермошенничества», — сказал Шадаев.
Он добавил, что до конца года эти меры могут внести на рассмотрение правительства.
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ совместно с правоохранительными органами и ЦБ РФ подготовили комплекс мер по снижению уровня кибермошенничества. Об этом сообщил министр цифрового развития России Максут Шадаев в ходе SOC Forum 2024.
«Минцифры подготовлен совместно с правоохранительными органами и Банком России комплекс мер по снижению и предупреждению случаев кибермошенничества», — сказал Шадаев.
Он добавил, что до конца года эти меры могут внести на рассмотрение правительства.