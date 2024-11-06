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В РФ индекс деловой активности в сфере услуг в октябре вырос до 51,6 пункта

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в октябре 2024 года вырос до 51,6 пункта против 50,5 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

Источник: Агентство «Москва»

«Индекс деловой активности в октябре составил 51,6 по сравнению с 50,5 в сентябре, что свидетельствует о скромном, но более значительном росте объемов производства в российских компаниях сферы услуг», — говорится в сообщении.

Как сообщается, рост числа новых заказов способствовал увеличению объемов производства. Несмотря на ускорение, темпы роста оказались ниже среднего долгосрочного значения.

В октябре четвертый месяц подряд наблюдается рост объемов новых заказов в секторе услуг, но темпы роста несколько замедлились по сравнению с сентябрем, говорится в сообщении. Отмечается, что рост был обусловлен привлечением новых клиентов и дальнейшим улучшением условий спроса, но темпы роста были ниже, чем в целом по рынку.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.