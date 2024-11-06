В РФ индекс деловой активности в сфере услуг в октябре вырос до 51,6 пункта

В октябре четвертый месяц подряд наблюдается рост объемов новых заказов в секторе услуг, но темпы роста несколько замедлились по сравнению с сентябрем, говорится в сообщении. Отмечается, что рост был обусловлен привлечением новых клиентов и дальнейшим улучшением условий спроса, но темпы роста были ниже, чем в целом по рынку.