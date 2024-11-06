Только у трети россиян получается откладывать деньги

При этом только каждый второй россиянин регулярно предпринимает действия для достижения уверенности в завтрашнем дне. Среди наиболее распространенных стратегий — экономия, увеличение дохода и инвестирование. Около 71% респондентов стараются экономить, и эта доля выросла по сравнению с прошлым годом — тогда она составляла 63%. Экономят, как правило, сокращая расходы на продукты, товары общего потребления и развлечения. В среднем россиянам удается откладывать 10−15% своего бюджета.