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Своевременно, актуально, без лишних расходов: проверьте законность вашей вывески

Любой руководитель предприятия должен быть уверен в том, что его вывеска соответствует принятым нормам, чтобы избежать ее демонтажа и штрафов. В этом поможет бесплатный онлайн-сервис «Проверь законность вывески» на портале mbm.mos.ru. С его помощью вы узнаете, есть ли нарушения при размещении вывески, и, если есть, в какие сроки их нужно устранить.

Преимущества онлайн-сервиса.

  1. Своевременность. Вы можете моментально проверить интересующую вас информацию о наличии нарушений при размещении вывески, что позволит оперативно исправить нарушения и избежать демонтажа.

  1. Актуальность. Информация будет предоставлена из официальной базы нарушений правил размещения вывесок, наполняемой Объединением административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Вывески с нарушениями необходимо искать по адресу, по которому они установлены.

  1. Без лишних расходов. Узнав вовремя о нарушениях и оперативно их исправив, вы сможете сэкономить свой бюджет — при принудительном демонтаже конструкция может быть нарушена, что повлечет за собой разработку и производство новой вывески.

Также есть возможность подписки на уведомления о нарушениях: информация об этом поступит на электронную почту.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на портале mbm.mos.ru и указать ИНН организации.

Опыт предпринимателя

Предприниматель Дарья Березенцева управляет двумя филиалами актерской школы для детей и подростков «Талантино».

Вывеска на здании, в которой располагается школа, помогает новым ученикам сориентироваться, привлекает внимание потенциальных клиентов и поддерживает бизнес-репутацию.

Чтобы убедиться в том, что вывески нашей актерской школы соответствуют всем требованиям, я воспользовалась сервисом «Проверь законность вывески» и была приятно удивлена его простотой и удобством. Достаточно просто ввести адрес, где установлена вывеска, и мгновенно получите результат проверки.

Дарья Березенцева
предприниматель

За консультационной поддержкой обращайтесь в ГБУ «Малый бизнес Москвы» онлайн, по телефону: 7 (495) 225−14−14 и в центры услуг для бизнеса:

— если не знаете, как правильно разместить вывеску;

— если сомневаетесь в правильности размещения вывески;

— если получили уведомление о выявленном нарушении при размещении вывески;

— если вывеску демонтировали.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.

Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Москве также можно на сайте МБМ: mbm.mos.ru и по телефону: +7 495 225−14−14.

Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
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