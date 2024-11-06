Своевременно, актуально, без лишних расходов: проверьте законность вашей вывески

Любой руководитель предприятия должен быть уверен в том, что его вывеска соответствует принятым нормам, чтобы избежать ее демонтажа и штрафов. В этом поможет бесплатный онлайн-сервис «Проверь законность вывески» на портале mbm.mos.ru. С его помощью вы узнаете, есть ли нарушения при размещении вывески, и, если есть, в какие сроки их нужно устранить.