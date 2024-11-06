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СПб-биржа допустила к торгам акции ЮГК

Компания направила все необходимые документы для перевода акций в первый котировальный список Московской биржи.

Источник: СПБ Биржа

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. СПб-биржа включила обыкновенные акции золотодобытчика «Южуралзолото ГК» (ЮГК) в список бумаг, допущенных к торгам, следует из сообщения ЮГК.

«С 6 ноября 2024 года акции ЮГК включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Это положительно скажется на ликвидности наших бумаг, так как с сегодняшнего дня они будут торговаться сразу на двух биржевых площадках», — говорится в сообщении.

В ЮГК добавили, что компания направила все необходимые документы для перевода акций в первый котировальный список Московской биржи.

О компании.

ЮГК — один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.