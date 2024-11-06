Союзмолоко прогнозирует рост цен на сливочное масло не выше темпов инфляции

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Увеличение цен на сливочное масло не превысит темпы инфляции. Такое мнение высказал ТАСС в кулуарах VII Новосибирского агропродовольственного форума генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.
«Скорее всего, основные показатели себестоимости [масла] будут продолжать расти. Минэкономразвития прогнозирует, что заработные платы будут продолжать расти в следующем году, будет увеличиваться стоимость логистики, электроэнергии, потому что ставки для бизнеса ежегодно индексируются. Мы видим восстановительный тренд по сырому молоку. Но я уверен, что в ближайшей перспективе стоимость масла вряд ли будет увеличиваться более высокими темпами, чем общий уровень инфляции», — сказал Белов.
Он отметил, что за последний год себестоимость сливочного масла выросла примерно на 19%. «И та динамика ценовая, которую мы видим на полках, связана прежде всего с этим фактором», — пояснил он. В частности, цены на сырое молоко выросли за год по состоянию на сентябрь на 21,8%. Также оказывает давление рост заработных плат, которые за два года увеличились более чем на 40%, увеличение затрат на логистику, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, оборудование, запчасти.
Серьезно влияет на себестоимость и рост ключевой ставки. «Традиционно сельхозтоваропроизводители получали льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке до 5%. Сейчас ставка существенно выше, рабочая субсидируемая ставка составляет порядка 12%», — уточнил Белов.
В целом же, по его словам, объем производства сливочного масла в России сохраняется на уровне 2023 года. «При этом у нас есть еще один смежный продукт — сливки, производство которых выросло в этом году примерно на 18%. В целом по категории у нас сохраняется прирост. Я думаю, что в этом году мы произведем более 350 тыс. тонн сливочного масла», — подчеркнул эксперт.
Также на 15−20% должен вырасти по итогам года импорт этого продукта из других стран. Традиционным поставщиком масла остается Белоруссия, на которую приходится более 90% импорта. К ней в этом году добавились Киргизия, Азербайджан, намечены поставки из Индии и Ирана. В целом же в Россию импортируется около 110−115 тыс. тонн сливочного масла.
О цене на масло.
По данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала года.