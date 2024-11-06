Союзмолоко прогнозирует рост цен на сливочное масло не выше темпов инфляции

В целом же, по его словам, объем производства сливочного масла в России сохраняется на уровне 2023 года. «При этом у нас есть еще один смежный продукт — сливки, производство которых выросло в этом году примерно на 18%. В целом по категории у нас сохраняется прирост. Я думаю, что в этом году мы произведем более 350 тыс. тонн сливочного масла», — подчеркнул эксперт.