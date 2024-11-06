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Союзмолоко прогнозирует рост цен на сливочное масло не выше темпов инфляции

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что за последний год себестоимость сливочного масла выросла примерно на 19%

Источник: Monika Grabkowska/CC0

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Увеличение цен на сливочное масло не превысит темпы инфляции. Такое мнение высказал ТАСС в кулуарах VII Новосибирского агропродовольственного форума генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

«Скорее всего, основные показатели себестоимости [масла] будут продолжать расти. Минэкономразвития прогнозирует, что заработные платы будут продолжать расти в следующем году, будет увеличиваться стоимость логистики, электроэнергии, потому что ставки для бизнеса ежегодно индексируются. Мы видим восстановительный тренд по сырому молоку. Но я уверен, что в ближайшей перспективе стоимость масла вряд ли будет увеличиваться более высокими темпами, чем общий уровень инфляции», — сказал Белов.

Он отметил, что за последний год себестоимость сливочного масла выросла примерно на 19%. «И та динамика ценовая, которую мы видим на полках, связана прежде всего с этим фактором», — пояснил он. В частности, цены на сырое молоко выросли за год по состоянию на сентябрь на 21,8%. Также оказывает давление рост заработных плат, которые за два года увеличились более чем на 40%, увеличение затрат на логистику, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, оборудование, запчасти.

Серьезно влияет на себестоимость и рост ключевой ставки. «Традиционно сельхозтоваропроизводители получали льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке до 5%. Сейчас ставка существенно выше, рабочая субсидируемая ставка составляет порядка 12%», — уточнил Белов.

В целом же, по его словам, объем производства сливочного масла в России сохраняется на уровне 2023 года. «При этом у нас есть еще один смежный продукт — сливки, производство которых выросло в этом году примерно на 18%. В целом по категории у нас сохраняется прирост. Я думаю, что в этом году мы произведем более 350 тыс. тонн сливочного масла», — подчеркнул эксперт.

Также на 15−20% должен вырасти по итогам года импорт этого продукта из других стран. Традиционным поставщиком масла остается Белоруссия, на которую приходится более 90% импорта. К ней в этом году добавились Киргизия, Азербайджан, намечены поставки из Индии и Ирана. В целом же в Россию импортируется около 110−115 тыс. тонн сливочного масла.

О цене на масло.

По данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала года.