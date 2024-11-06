Сколько получали в СССР: зарплаты врачей, инженеров, учителей и других специалистов

Как отмечает доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, разница в доходах между низкооплачиваемыми и высокооплачиваемыми работниками в советское время составляла не больше 2,5 раз, в современной экономике — больше 10 раз.
Если говорить современным языком, в системе оплаты труда СССР действовала особенная система «грейдов». Существовала дифференциация в оплате труда, которая имела как сходства, так и отличия от современной системы оплаты труда.
Рост средних заработных плат в целом по всем отраслям и видам профессиональной деятельности происходил из года в год. Он был незначительный — в среднем 2−3%.
Для всех работников существовала тарифная сетка, которая включала 18 разрядов — для каждой категории работников были свои разряды.
По словам Людмилы Ивановой-Швец, в СССР высокими заработными платами отличались рабочие профессии и инженерно-технические специальности.
А вот самые низкие зарплаты были у работников связи, информационно-вычислительного обслуживания, жилищно- коммунального хозяйства и бытового обслуживания.
Выше среднего уровня (в целом на 20−40 процентов) были заработные платы у работников транспорта, строительства и науки. Но были и категории высокооплачиваемых работников, где разница составляла 2−3 раза. Речь идет об отдельных сферах науки и научной деятельности, летчиках-испытателях, работниках искусства.
Каждому ли по труду?
По словам научного сотрудника Отдела Кавказа ИЭА имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподавателя университета «Синергия» Танзилы Чабиевой, благодаря плановой экономике в СССР практически не наблюдалась безработица, поскольку основной принцип социализма: «от каждого по способностям, каждому — по труду».
Ключевые профессии формировались из принципа «здоровая развитая нация, стабильная экономика, безопасность государства».
Конечно, назвать зарплаты в СССР высокими сложно.
«Однако они были стабильными, что позволяло населению быть уверенным в завтрашнем дне», — говорит она.
Высокая зарплата полагалась представителям профессий, связанных с производственной деятельностью и угрозой отрицательного воздействия на здоровье.
Речь идет о шахтерах, сварщиках, строителях. Самый большой заработок в этой группе был у шахтеров. Иногда их зарплата достигала и 1000 рублей. То есть заработок шахтера был даже больше, чем у рядовых директоров и начальников.
В то же время грузчик в магазине мог рассчитывать лишь на 100 рублей в месяц. Сталевару платили 600 рублей, а оклад начальника сталелитейного цеха не превышал 500 рублей.
Работники просвещения
В середине тридцатых годов профессор в вузе получал 1300 рублей, а доцент — 900 рублей.
«К концу тридцатых заработная плата школьных педагогов уже превышала, хотя и незначительно, средний уровень зарплат в промышленности», — отмечает Чабиева.
Работникам просвещения государство также предоставляло им ряд льгот: снабжение промышленными товарами и продуктами питания, бесплатные квартиры с бесплатным отоплением и освещением.
По мере относительных успехов индустриализации имущественная дифференциация общества также быстро росла, рассказывает эксперт.
Зарплата директора крупного предприятия достигала 2000 ₽, инженера — 1500 ₽, профессора — 1300 ₽, академического ученого — от 800 ₽, учителя — 250−425 ₽, квалифицированного специалиста — 200−300 ₽, квалифицированного рабочего — 200−300 рублей, минимальная зарплата неквалифицированного рабочего — 115 рублей.
Тем не менее, в кругах научных и интеллигенции были сложности с зарплатами и престижем профессии. Так, например, в середине 1950-х гг., престиж библиотеарей оставался низок, так как ставка в массовых библиотеках колебалась от 420 до 600 ₽
Спортсмены
Советские спортсмены по сравнению с современными зарплатами имели доходы пониже. Но все же этих денег хватало на текущие расходы.
По словам Табиевой, в 1970-х гг. спортсмен получал зарплату от 200 до 300 рублей, но при успешном выступлении на соревнованиях/турнирах его зарплата повышалась на 100 рублей.
К тому же, советским спортсменам полагались доплаты за выслугу лет.
Номенклатура
Хорошо жили в советский период представители власти и номенклатуры, которые могли позволить себе автомобили, дефицитные продукты, поездки на курорты.
К началу 90-х годов первый секретарь обкома получал 500 ₽ в месяц, при этом у него были служебные машина и дача.
А вот высокоспециализированный рабочий, чья зарплата могла достигать 800−900 рублей в месяц, не нуждался ни в еде, ни в одежде.